70 Kişilik Ordu Gibi Ekip Çalışıyor: Yılda 300’den Fazla Yapılmıyor! Alabilen Şanslı Sayılıyor
Türkiye'nin iç bölgelerinde, denizden kilometrelerce uzakta kurulan bir fabrika, dünya çapında dikkat çeken bir başarıya imza atıyor. Eskişehir’in Odunpazarı ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren bir üretim tesisi, yılda yaklaşık 300 tekne imal ederek başta Hollanda, Fransa ve İspanya olmak üzere pek çok ülkeye ihraç ediyor.
Kaynak: İHA
Türkiye'nin iç bölgelerinde, denizden kilometrelerce uzakta kurulan bir fabrika, dünya çapında dikkat çeken bir başarıya imza atıyor. Eskişehir’in Odunpazarı ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren bir üretim tesisi, yılda yaklaşık 300 tekne imal ederek başta Hollanda, Fransa ve İspanya olmak üzere pek çok ülkeye ihraç ediyor.
ÜRETİMİN KALBİ ESKİŞEHİR
3.40 metreden başlayıp 20 metreye kadar uzanan çeşitli boyutlarda üretilen tekneler, dayanıklılığıyla uluslararası standartlarda öne çıkıyor. İlk olarak Muğla’nın Dalaman ilçesinde faaliyete başlayan fabrika, fiberglas üretimi için Eskişehir’in kuru havasının daha elverişli olması nedeniyle üretim merkezini karasal iklime taşıdı. Fabrikanın satış ve pazarlama sorumlusu Oya Erol’a göre, nem oranının düşük olması, kullanılan malzemelerin dayanıklılığını ciddi oranda artırıyor.
70 KİŞİLİK EKİP ORDU GİBİ ÇALIŞIYOR
Yaklaşık 70 çalışanın görev aldığı üretim sürecinde, kadın işçilerin de aktif rol alması dikkat çekiyor. Kadın kurucu ortaklardan birine sahip olan firma, krom ve ahşap donanımlar dahil olmak üzere teknelerin tüm parçalarını kendi bünyesinde üreterek anahtar teslim şekilde satışa sunuyor.
TEKNE KADAR KALIBI DA İHRAÇ EDİLİYOR
Şirket yalnızca tekne değil, aynı zamanda tekne kalıpları üretiminde de iddialı. Avrupa’nın en büyük boyutta tek parça kalıp üretebilen 5 eksenli CNC makinesine sahip olan merkez, yurt içi ve yurt dışındaki firmalara da model ve kalıp hizmeti veriyor. Bu yönüyle hem Türkiye'nin hem de Avrupa’nın önemli üretim merkezlerinden biri haline gelmiş durumda.
DÜNYANIN DÖRT BİR YANINA AÇILIYOR
Fabrikada üretilen teknelerin büyük bölümü Avrupa ülkelerine gönderiliyor. Hem bireysel kullanım hem de ticari amaçla tercih edilen tekneler, kalitesiyle dikkat çekiyor. Erol, "Bozkırın ortasında ürettiğimiz tekneler bugün dünyanın dört bir yanındaki sularda yol alıyor" sözleriyle fabrikanın başarısını özetliyor.
Karasal iklimin teknik avantajı, kadın emeğinin gücü ve mühendislik kabiliyeti birleşince, Eskişehir’deki bu mütevazı fabrika, Türkiye’nin denizcilik sektörüne kara ortasından yön veren nadir örneklerden biri haline gelmiş durumda.