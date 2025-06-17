70 Kişilik Ordu Gibi Ekip Çalışıyor: Yılda 300’den Fazla Yapılmıyor! Alabilen Şanslı Sayılıyor

TEKNE KADAR KALIBI DA İHRAÇ EDİLİYOR

Şirket yalnızca tekne değil, aynı zamanda tekne kalıpları üretiminde de iddialı. Avrupa’nın en büyük boyutta tek parça kalıp üretebilen 5 eksenli CNC makinesine sahip olan merkez, yurt içi ve yurt dışındaki firmalara da model ve kalıp hizmeti veriyor. Bu yönüyle hem Türkiye'nin hem de Avrupa’nın önemli üretim merkezlerinden biri haline gelmiş durumda.