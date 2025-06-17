İkinci El Araçta Sürpriz Detay: Araç Segmentine Göre En Çok Değer Kaybettiren Renkler Belli Oldu

SEGMENTLERE GÖRE EN ÇOK DEĞER KAYBETTİREN RENKLER

Rapora göre, ikinci elde en çok değer kaybına neden olan renkler segmentlere göre farklılık gösteriyor:

Binek otomobillerde: Altın rengi %37,9 oranla en yüksek kaybı yaşatırken, onu yeşil (%33,8) ve kahverengi (%31,9) takip ediyor.

Crossover SUV'larda: Siyah %33,6 ile başı çekerken, kahverengi (%33,4) ve beyaz (%33,2) tonları da önemli değer düşüşleriyle dikkat çekiyor.

Pick-up araçlarda: Kırmızı (%28,8), bej (%28,7) ve beyaz (%28,3) renkli modeller, üç yılın sonunda en fazla kayıp yaşayanlar arasında yer aldı.