İkinci El Araçta Sürpriz Detay: Araç Segmentine Göre En Çok Değer Kaybettiren Renkler Belli Oldu
ABD merkezli iSeeCars tarafından gerçekleştirilen son araştırma, ikinci el otomobil pazarında araç renginin, teknik özellikler kadar satış değerini etkileyen kritik bir unsur olduğunu gözler önüne serdi.
Kaynak: Haber Merkezi
Çalışma, tüketicilerin araç satın alırken yalnızca motor gücü ya da donanım seviyesine değil, tercih ettikleri renge de dikkat etmeleri gerektiğini ortaya koydu. Araştırma kapsamında, otomobillerin ortalama üç yıllık kullanım sonrasında ne kadar değer kaybettiği analiz edildi. Genel ortalamada araçların %31 oranında değer kaybettiği saptanırken; bu oran binek otomobillerde %29,9, crossover SUV modellerinde %32,7, pick-up tipi araçlarda ise %27,1 olarak ölçüldü.
SEGMENTLERE GÖRE EN ÇOK DEĞER KAYBETTİREN RENKLER
Rapora göre, ikinci elde en çok değer kaybına neden olan renkler segmentlere göre farklılık gösteriyor:
Binek otomobillerde: Altın rengi %37,9 oranla en yüksek kaybı yaşatırken, onu yeşil (%33,8) ve kahverengi (%31,9) takip ediyor.
Crossover SUV'larda: Siyah %33,6 ile başı çekerken, kahverengi (%33,4) ve beyaz (%33,2) tonları da önemli değer düşüşleriyle dikkat çekiyor.
Pick-up araçlarda: Kırmızı (%28,8), bej (%28,7) ve beyaz (%28,3) renkli modeller, üç yılın sonunda en fazla kayıp yaşayanlar arasında yer aldı.
UCUZ ARAÇLAR BİLE RENGİNDEN DOLAYI DEĞER KAYBEDİYOR
Araştırma sonuçları, piyasa değeri düşük olan araçların dahi, eğer dezavantajlı renk grubuna sahipse, ikinci el satışında beklenenden fazla değer kaybedebileceğini gösteriyor. Özellikle “likit” yani kolay satılabilir olarak bilinen modellerde bile renk seçimi büyük fark yaratabiliyor.
UZMANLARDAN ALICILARA VE SATICILARA UYARI
Araştırmayı yürüten uzmanlar, ikinci el piyasasında kârlı satış yapmak isteyenlerin sadece model ve kilometre gibi teknik unsurları değil, renk tercihini de göz önünde bulundurması gerektiğini vurguluyor. Değer kaybını minimumda tutmak isteyenlerin özellikle altın, kahverengi ve siyah gibi yüksek oranlı değer düşüşü yaşatan renklerden uzak durması öneriliyor.