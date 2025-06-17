Markette Herkesin Aldığı Konservelerin İçinden Çıktı: Raflardan Apar Topar İndirildi
Almanya'da satılan herkesin aldığı cam kavanozdaki konserve mısırlar, cam kırığı şüphesi nedeniyle piyasadan toplatılıyor. Belirli son tüketim tarihine sahip ürünlerin tüketilmemesi ve iade edilmesi isteniyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Almanya’da satışı yapılan cam kavanoz içerisindeki bir konserve mısır ürünü, sağlık riski nedeniyle market raflarından geri çekiliyor. Gıda sektörünün tanınan firmalarından I.Schroeder KG (GmbH & Co.) tarafından yapılan açıklamada, K-Bio markasına ait organik tatlı mısır ürünlerinde cam kırığı bulunma ihtimali nedeniyle toplatma kararı alındığı duyuruldu.
CAM KIRIKLARI NEDENİYLE İMHA UYARISI
Geri çağırma kararı, 360 gramlık cam kavanozlarda satışa sunulan “K-Bio Tender Sweetcorn in a Jar” isimli ürünü kapsıyor. Firma, ürünün bazı partilerinde cam bulaşması riski tespit edildiğini ve bu ürünlerin kesinlikle tüketilmemesi gerektiğini belirtti. Tüketicilerden, evlerinde bulunan ürünleri kontrol etmeleri ve belirtilen tarihlere sahip ürünleri iade etmeleri istendi.
RAFLARDAN APAR TOPAR İNDİRİLDİ
Şirketin verdiği bilgilere göre, geri çağırma 15, 18 ve 19 Eylül 2027 son kullanma tarihine sahip olan kavanozlar için geçerli. Bu ürünler Almanya genelindeki Kaufland mağazalarında satılmıştı. Ürünü satın alan müşterilerin, son kullanma tarihlerini kontrol ederek şüpheli partilere ait ürünleri tüketmeden iade etmeleri gerekiyor.
TEDBİR AMAÇLI KARAR
I.Schroeder KG yetkilileri, üretim sürecinde gerekli tüm güvenlik önlemlerinin uygulandığını ancak sınırlı sayıdaki partide cam parçası bulaşma ihtimalinin göz ardı edilemediğini belirtti. Şirket, bu nedenle söz konusu ürünleri tedbir amaçlı olarak piyasadan geri çekme kararı aldı.