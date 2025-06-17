Markette Herkesin Aldığı Konservelerin İçinden Çıktı: Raflardan Apar Topar İndirildi

RAFLARDAN APAR TOPAR İNDİRİLDİ

Şirketin verdiği bilgilere göre, geri çağırma 15, 18 ve 19 Eylül 2027 son kullanma tarihine sahip olan kavanozlar için geçerli. Bu ürünler Almanya genelindeki Kaufland mağazalarında satılmıştı. Ürünü satın alan müşterilerin, son kullanma tarihlerini kontrol ederek şüpheli partilere ait ürünleri tüketmeden iade etmeleri gerekiyor.

TEDBİR AMAÇLI KARAR

I.Schroeder KG yetkilileri, üretim sürecinde gerekli tüm güvenlik önlemlerinin uygulandığını ancak sınırlı sayıdaki partide cam parçası bulaşma ihtimalinin göz ardı edilemediğini belirtti. Şirket, bu nedenle söz konusu ürünleri tedbir amaçlı olarak piyasadan geri çekme kararı aldı.