Trafikte Bunu Yapanlar Yandı: 32 Bin 177 Lira Cezası Var

Kayseri'de trafikte kapısı açık şekilde seyir halindeyken görüntülenen bir otomobil sürücüsüne 32 bin 177 lira para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden paylaşılan "kapısı açık araç" görüntülerinin ardından harekete geçti. Yapılan incelemeler sonucunda kimliği belirlenen sürücüye, trafik kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 32 bin 177 lira para cezası uygulandı. Ayrıca, ilgili otomobil trafikten men edilerek otoparka çekildi.

Kaynak: AA