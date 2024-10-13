Tapuda Bir Dönem Kapandı: Artık Alıcı da Satıcı da Bu Ücretleri Ödeyecek!

TBMM'ye sunulan ve toplam 12 maddeden oluşan teklif, özellikle tapu işlemlerinde alıcı ve satıcıları ilgilendiren ek ücretleri gündeme getiriyor. Yeni düzenlemelerle, taşınmaz satışları başta olmak üzere birçok alanda ek maliyetler devreye girecek.

750 LİRA EK ÜCRET ÖDEYECEKLER

Yapılması planlanan düzenlemeye göre, tapu ve kadastro işlemlerinde taşınmaz satışlarında alıcı ve satıcıdan ayrı ayrı 750 TL ek ücret alınması öngörülüyor. Diğer tapu işlemleri içinse işlem sahiplerinden 375 TL tahsil edilecek. Bu değişiklik, taşınmaz satışlarında tapu harçlarının yanı sıra ek bir mali yük getirecek.

Kaynak: Haber Merkezi