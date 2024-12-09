SGK Uzmanı Özgür Erdursun 'Maalesef' Diyerek Açıkladı: Asgari Ücret Toplantısını Terk Edecekler! Zam Şimdiden Belli Oldu

"İŞÇİ TARAFI MASAYI TERK EDECEK"

Erdursun, "Asgari ücretin 22 bin lira civarında belirleneceğini düşünüyorum. Bu rakamın üzerine çıkılacağını maalesef sanmıyorum. İşçi tarafı bu durumu kabul etmeyip toplantıyı terk edebilir. Ancak nihai kararı işveren temsilcileri ve hükümet verecektir. Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girerse, ücret en fazla 23 bin lira seviyesine çıkabilir. Bunun dışında bir asgari ücretin olması mümkün değil üzülerek söylüyorum" dedi.

Öte yandan Erdursun, halkın gerçek ihtiyaçlarını karşılayabilecek asgari ücretin 30 bin lira civarında olması gerektiğini belirterek, hükümetin böyle bir artış niyetinde olmadığını da vurguladı.