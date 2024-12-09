SGK Uzmanı Özgür Erdursun 'Maalesef' Diyerek Açıkladı: Asgari Ücret Toplantısını Terk Edecekler! Zam Şimdiden Belli Oldu
SGK Uzmanı Özgür Erdursun, 2025 yılında uygulanacak asgari ücret tutarının belirlenmesine kısa bir süre kala hem asgari ücret hem de emekli maaşına yapılacak zamla ilgili kötü haberi maalesef diyerek duyurdu.
Kaynak: Haber Merkezi
2025 yılında uygulanacak asgari ücret tutarının belirlenmesine kısa bir süre kala, Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışmalarına başlıyor. İlk toplantı, yarın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Asgari ücret maratonunun başlamasıyla, işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan 15 üyeli komisyonun alacağı kararlar tüm Türkiye tarafından yakından takip edilecek. Kritik süreç öncesi Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, asgari ücret ve emekli maaşlarıyla ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu.
Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, "Maalesef üzülerek söylüyorum" diyerek olası senaryoyu açıkladı. Olması gereken asgari ücret ile gerçekleşecek asgari ücret zammını açıkladı. Erdursun, "2025'te herkesin dikkatli olması lazım sakın borç yapmayın" uyarısında bulundu.
"İŞÇİ TARAFI MASAYI TERK EDECEK"
Erdursun, "Asgari ücretin 22 bin lira civarında belirleneceğini düşünüyorum. Bu rakamın üzerine çıkılacağını maalesef sanmıyorum. İşçi tarafı bu durumu kabul etmeyip toplantıyı terk edebilir. Ancak nihai kararı işveren temsilcileri ve hükümet verecektir. Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girerse, ücret en fazla 23 bin lira seviyesine çıkabilir. Bunun dışında bir asgari ücretin olması mümkün değil üzülerek söylüyorum" dedi.
Öte yandan Erdursun, halkın gerçek ihtiyaçlarını karşılayabilecek asgari ücretin 30 bin lira civarında olması gerektiğini belirterek, hükümetin böyle bir artış niyetinde olmadığını da vurguladı.
EMEKLİYE DE DÜŞÜK ZAM YAPILACAK
Emekli maaşlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erdursun, 2025 yılında artış oranlarının enflasyonun gerisinde kalacağını ifade etti. Erdursun, "Ücretler belirlenirken orada belirleyici hükümet olduğu için emekli aylıklarında özellikle belirleyici olduğu için oraya ne derseler o oluyor. Olayın sonucuna baktığımız zaman asgari ücretle ilgili olması gereken rakamlar gerçek anlamda halkın istediği sadece zorunlu ihtiyaçlarını karşılayabilmek için olması gereken rakamlar minimum seviyede 30.000 lira. Maalesef üzülerek söylüyorum hükümetin böyle bir niyeti yok, böyle olmayacak" açıklamasında bulundu.
"2025'TE BORCA GİRMEYİN"
Erdursun, 2025 yılına dair finansal planlama yapan vatandaşları da uyardı. Erdursun, "Borca girmeyin, geleceğe dair ödemelerle ilgili planlar yapmayın. Ücretlerdeki ve maaşlardaki artışlar, mevcut harcamalarınızı bile karşılamakta zorlanacak düzeyde olacak. 2025, tüketim alışkanlıklarında önemli kısıtlamaları beraberinde getirecek" diye konuştu.