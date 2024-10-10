Rahmi Koç Zengin Olmanın Tüyosunu Verdi: Bu Sektöre Giren Para Basacak
Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç, milyonları ilgilendiren tüyoyu verdi. Rahmi Koç, Selamlique Istanbul’un programında verdiği röportajda dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Kaynak: Haber Merkezi
Kendisine yöneltilen "Sıfırdan bir şirket kursanız hangi sektöre girersiniz?" sorusuna yanıt veren Koç, tüyoyu verdi.
Koç, programda kendisine yöneltilen çeşitli sorulara esprili yanıtlar verdi. İş hayatında sahip olmak isteyeceği bir süper güç sorulduğunda, “Günün 48 saat olması işimi çok daha kolaylaştırırdı” ifadesini kullandı. Başka bir kişinin işini yapacak olsaydı, odacı ya da çaycı olmayı tercih edeceğini belirtti.
Rahmi Koç çok kazandıracak sektörü açıkladı...
Kaynak: Haber Merkezi
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