SPK'ya 1 Haftada 10 Şirketten Başvuru! Borsada Flaş Hareketlilik

SPK’YA BAŞVURAN ŞİRKET SAYISI 10 OLDU

20-24 Mayıs haftasında SPK’ya yapılan toplam başvuru sayısı 10’u buldu. Her bir şirketin farklı sermaye ve yatırım hamleleri için yaptığı bu başvurular, sermaye piyasalarındaki hareketliliğin sürdüğünü gösteriyor. Önümüzdeki haftalarda SPK kararları doğrultusunda bu başvuruların hangi aşamalardan geçeceği yatırımcılar tarafından merakla bekleniyor.