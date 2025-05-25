SPK'ya 1 Haftada 10 Şirketten Başvuru! Borsada Flaş Hareketlilik
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksinin %3,23 değer kaybı yaşadığı 20-24 Mayıs haftasında, 10 halka açık şirket Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) çeşitli işlemler için başvuruda bulundu.
Kaynak: Haber Merkezi
Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden duyurulan bu başvurular arasında sermaye artırımları, borçlanma aracı ihracı, kayıtlı sermaye tavanı artışı ve yönetimsel kararlar yer aldı.
DYO BOYA'DAN 2 MİLYAR TL'LİK BORÇLANMA PLANI
Dyo Boya Fabrikaları Sanayi ve Ticaret A.Ş., 11 Nisan 2025 tarihli yönetim kurulu kararı doğrultusunda, toplamda 2.000.000.000 TL’yi aşmayacak şekilde Türk Lirası cinsinden, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara tahvil ve/veya finansman bonosu ihracı için 20 Mayıs 2025 tarihinde SPK’ya başvurdu.
DİTAŞ, SERMAYESİNİ %200 ARTIRMAK İSTİYOR
Ditaş Doğan Yedek Parça İmalat ve Teknik A.Ş., mevcut 85.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesini 255.000.000 TL’ye çıkarmak amacıyla, tamamı nakit karşılığı olmak üzere %200 oranında sermaye artırımına gitmek için SPK’ya başvuru yaptı. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı ise 500.000.000 TL seviyesinde bulunuyor.
ORÇAY’DAN DEV SERMAYE ARTIŞI: %400 BEDELLİ ARTIRIM
Orçay Ortaköy Çay Sanayi ve Ticaret A.Ş., 80.000.000 TL olan sermayesini %400 oranında artırarak 400.000.000 TL’ye yükseltmeyi planlıyor. Şirket, elde edilecek fonun özkaynak yapısının güçlendirilmesi, yeni yatırımların finansmanı ve yaş çay alımında kullanılacağını belirtti. Pay sahiplerine tanınacak yeni pay alma haklarının ardından kalan payların Borsa İstanbul Birincil Piyasa’da satılması da planlar arasında.
TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI SERMAYEYİ İKİ KATINA ÇIKARIYOR
Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş., mevcut 5.500.000.000 TL’lik sermayesini 10.000.000.000 TL’ye yükseltmek amacıyla hazırladığı esas sözleşme tadil metnini, 21 Mayıs 2025 tarihinde SPK onayına sundu. SPK’dan daha önce alınan onay doğrultusunda yeni payların 26 Şubat 2025’te yatırımcı hesaplarına geçmesi bekleniyor.
ALARKO HOLDİNG, STRATEJİK PAY SATIŞI İÇİN DEVREDE
Alarko Holding A.Ş., iştiraklerinden Alarko Carrier Sanayi ve Ticaret A.Ş.’de sahip olduğu %20 oranındaki payların satışı için adım attı. Satış teklifi, diğer ortak Carrier HVACR Investments B.V.’ye sunuldu. Süreç, stratejik ortaklık yapısında olası bir değişime işaret ediyor.
SPK’YA BAŞVURAN ŞİRKET SAYISI 10 OLDU
20-24 Mayıs haftasında SPK’ya yapılan toplam başvuru sayısı 10’u buldu. Her bir şirketin farklı sermaye ve yatırım hamleleri için yaptığı bu başvurular, sermaye piyasalarındaki hareketliliğin sürdüğünü gösteriyor. Önümüzdeki haftalarda SPK kararları doğrultusunda bu başvuruların hangi aşamalardan geçeceği yatırımcılar tarafından merakla bekleniyor.