Uzman İsimden Korkutan Altın Çıkışı! Gram Altına Yatırım Yapanlar Dikkat
Altın piyasasında dalgalı seyir yatırımcının dikkatini çekmeye devam ediyor. Nisan ayının sonlarında 4.305 lirayla tarihi zirvesini gören gram altın, daha sonra 4.000 liranın altına gerilemişti. Ancak kısa sürede toparlanan sarı metal, yeniden 4.180 lira seviyesine çıktı. Uzmanlar, küresel piyasalarda yaşanan gelişmelerin altın fiyatlarına doğrudan etki ettiğine dikkat çekiyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Özellikle jeopolitik riskler ve ekonomik belirsizlikler, yatırımcıları güvenli liman olarak görülen altına yönlendiriyor. Eski ABD Başkanı Donald Trump’ın açıklamaları ve dünya genelinde yaşanan politik tansiyon, altına olan ilgiyi artırırken merkez bankalarının da rezervlerini sarı metal ile güçlendirdiği görülüyor.
“KÖRÜ KÖRÜNE İYİMSERLİK DOĞRU DEĞİL”
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın piyasasındaki son durumu değerlendirirken, A Para kanalına yaptığı açıklamada temkinli iyimserlik mesajı verdi. "Körü körüne bir iyimserlik içinde değilim" diyen İslam Memiş, yıl sonu enflasyon beklentilerinin değişmediğine dikkat çekerek, "Kur etkisi ve emtia fiyatlarındaki gerileme kararları etkiliyor. İçeride çözülmesi gereken sorunlar var" dedi.
ONS ALTINDA TEKNİK SEVİYELER ÖNE ÇIKIYOR
İslam Memiş, ons altının Nisan ayında 3.305 doları test ettiğini ve bazı teknik düzenlemelerle bu seviyelere ulaşıldığını belirtti. Ancak 3.000 doların altına henüz inilmediğini vurgulayan Memiş, kısa vadede 3.180 dolar seviyesinin kritik bir boşluk oluşturduğunu söyledi. 2025 yılında altın ve Bitcoin arasındaki rekabetin de süreceğini ifade eden Memiş, yatırımcılara altın tarafında yüzde 100 pozisyon almamaları, dengeli bir portföy oluşturmaları yönünde uyarılarda bulundu.
GRAM ALTINDA UMUTLAR SÜRÜYOR
Ons altın konusunda temkinli bir duruş sergileyen İslam Memiş, gram altın içinse daha iyimser bir tablo çizdi. Gram altının hikayesinin farklı olduğunu dile getiren İslam Memiş, “Ons tarafında dikkatli olmak gerekiyor ancak gram altında umut devam ediyor” ifadelerini kullandı.
GÜMÜŞ İÇİN 'ALTINI TAHTINDAN EDEBİLİR' UYARISI
Gümüş yatırımına ilişkin de önemli değerlendirmelerde bulunan İslam Memiş, bu metalin uzun süre baskı altında kaldığını ancak potansiyelini koruduğunu söyledi. “Gümüş hala ucuz” diyen İslam Memiş, “11 ay boyunca kazandırmaz ama 1 ayda altını tahtından edebilir” ifadelerini kullandı. Gümüşün gram fiyatı için 50-55 lira, ons fiyatı içinse 41-45 dolar aralığında beklentisini koruduğunu belirtti.
ALTIN KONUŞULUYOR AMA GÜMÜŞ PARLAYABİLİR
Altına olan ilginin Türkiye’de oldukça yüksek olduğuna değinen İslam Memiş, önümüzdeki dönemde gümüşün daha fazla öne çıkabileceğini vurguladı. “Herkes altını konuşuyor ama ileride gümüş daha çok konuşulacak” diyen İslam Memiş, yatırımcılara çeşitlilik tavsiyesinde bulundu.