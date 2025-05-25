Uzman İsimden Korkutan Altın Çıkışı! Gram Altına Yatırım Yapanlar Dikkat

ONS ALTINDA TEKNİK SEVİYELER ÖNE ÇIKIYOR

İslam Memiş, ons altının Nisan ayında 3.305 doları test ettiğini ve bazı teknik düzenlemelerle bu seviyelere ulaşıldığını belirtti. Ancak 3.000 doların altına henüz inilmediğini vurgulayan Memiş, kısa vadede 3.180 dolar seviyesinin kritik bir boşluk oluşturduğunu söyledi. 2025 yılında altın ve Bitcoin arasındaki rekabetin de süreceğini ifade eden Memiş, yatırımcılara altın tarafında yüzde 100 pozisyon almamaları, dengeli bir portföy oluşturmaları yönünde uyarılarda bulundu.