Kurutma Makinelerinde Yangın Alarmı! 'Derhal Kullanmayı Bırakın' Uyarısı Yapıldı
Birleşik Krallık’ta ev tipi çamaşır kurutma makineleriyle ilgili önemli bir güvenlik alarmı verildi. Yangın riski taşıyan bazı modeller, kısa devre yaparak ciddi tehlikelere yol açabileceği gerekçesiyle acil geri çağırma listesine alındı. Yetkililer, kullanıcıları bu cihazları hemen fişten çekmeleri konusunda uyardı.
Kaynak: Haber Merkezi
Birleşik Krallık Ürün Güvenliği ve Standartları Ofisi (OPSS), aralarında tanınmış markaların da bulunduğu birçok çamaşır kurutma makinesi için geri çağırma kararı aldı. Kurumdan yapılan açıklamada, bu cihazlarda normal kullanım sırasında kısa devre oluşabileceği ve bunun doğrudan yangın tehlikesi doğurduğu belirtildi. OPSS ayrıca, bu ürünlerin Elektrikli Ekipman Güvenlik Yönetmeliği 2016 kapsamında gerekli güvenlik standartlarını karşılamadığını da açıkladı.
'DERHAL KULLANMAYI BIRAKIN' UYARISI YAPILDI
Yetkililer tarafından yapılan bilgilendirmeye göre, geri çağrılan ürünlerin kullanılmaya devam edilmesi ciddi riskler doğurabilir. Açıklamada, “Eğer cihaz fişe takılıysa hemen kapatın ve fişini çekin. Değişiklik ya da bakım yapılmadan kesinlikle kullanılmamalıdır” ifadelerine yer verildi. Kullanıcıların, üretici firmayla iletişime geçerek cihazlarını iade etmeleri veya onarıma göndermeleri gerekiyor.
GERİ ÇAĞIRILAN MODELLER HANGİLERİ?
Baumatic | Modeller: BBTD H7A1TE-80 ve BBTDH7A1TE-80 | PSD Kodu: 2505-0144
Candy | Model: Isı Pompalı Kurutma Makinesi | PSD Kodu: 2505-0143
Caple | Modeller: TDi4001, TDi4000 | PSD Kodu: 2505-0139
Haier | Modeller: HDB4 H7A2TBERX80, HDBI H7A2TBEX-80 | PSD Kodu: 2505-0135
Hoover | Model: Isı Pompalı Kurutma Makinesi | PSD Kodu: 2505-0138
Lamona | Modeller: LAM8876, LAM8877, LAM8878, LAM8879 | PSD Kodu: 2505-0141
Montpellier | Modeller: MIHP 70, MIHP 75 | PSD Kodu: 2505-0137
KULLANICILAR NE YAPMALI?
Eğer yukarıda yer alan modellerden birine sahipseniz, cihazınızı hemen kapatıp fişten çekmeniz gerekiyor. Sonrasında üreticiyle iletişime geçerek ücretsiz değişim veya onarım sürecine dahil olmalısınız. Ayrıca, resmi güvenlik güncellemeleri için Ürün Güvenliği Veritabanı (PSD) üzerinden kayıtları düzenli olarak kontrol etmeniz öneriliyor.