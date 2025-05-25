Kurutma Makinelerinde Yangın Alarmı! 'Derhal Kullanmayı Bırakın' Uyarısı Yapıldı

Birleşik Krallık Ürün Güvenliği ve Standartları Ofisi (OPSS), aralarında tanınmış markaların da bulunduğu birçok çamaşır kurutma makinesi için geri çağırma kararı aldı. Kurumdan yapılan açıklamada, bu cihazlarda normal kullanım sırasında kısa devre oluşabileceği ve bunun doğrudan yangın tehlikesi doğurduğu belirtildi. OPSS ayrıca, bu ürünlerin Elektrikli Ekipman Güvenlik Yönetmeliği 2016 kapsamında gerekli güvenlik standartlarını karşılamadığını da açıkladı.