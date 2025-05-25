Türkiye'deki Banka Devinde Büyük Kriz! Şubelerini Kapatıyor, Karında Sert Düşüş
Bankacılık sektörünün rekor kârlar açıkladığı 2025'in ilk çeyreğinde, Alternatif Bank’ın mali performansı sektör genelinden ciddi biçimde ayrıştı. Geçtiğimiz yılın ilk üç ayında 553 milyon TL net kâr açıklayan banka, bu yıl aynı dönemde yalnızca 174 milyon TL kâr bildirdi. Bu sonuç, yıllık bazda yüzde 68’lik bir düşüş anlamına geliyor.
Kaynak: Paraanaliz
Paraanaliz'in haberine göre, finansal kayıpların yanı sıra operasyonel alanda da küçülmeye giden Alternatif Bank, 2024 sonu itibarıyla 19 olan şube sayısını 2025’in ilk çeyreği sonunda 15’e düşürdü. Bankanın çalışan sayısı da 714’ten 513’e gerileyerek, yalnızca 3 ay içinde 201 kişinin işten çıkarıldığını ortaya koydu.
GENEL MÜDÜR OLUMLU MESAJ VERDİ
Alternatif Bank Genel Müdürü Ozan Kırmızı, tüm bu gelişmelere karşın yaptığı açıklamada, “2025 yılına sağlam bir başlangıç yaptık” ifadelerini kullandı. Ancak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) Mart 2025 tarihli verileri, sektör genelinde büyümenin sürdüğünü gösteriyor.
SEKTÖR BÜYÜRKEN ALTERNATİF BANK NEGATİF AYRIŞTI
BDDK verilerine göre, bankacılık sektörü net kârını yüzde 38 artırarak 97,9 milyar TL’ye ulaştırdı. Sektörün özsermaye kârlılığı ise yüzde 38,3 ile zirve seviyeye çıktı.
Alternatif Bank’ın kârlılıkta gerilemesi ve operasyonel daralması, sektör genelinden negatif şekilde ayrıştığına işaret ediyor. Bu tablo, bazı piyasa çevrelerinde “kriz sinyali” olarak değerlendiriliyor.