Türkiye'deki Banka Devinde Büyük Kriz! Şubelerini Kapatıyor, Karında Sert Düşüş

GENEL MÜDÜR OLUMLU MESAJ VERDİ

Alternatif Bank Genel Müdürü Ozan Kırmızı, tüm bu gelişmelere karşın yaptığı açıklamada, “2025 yılına sağlam bir başlangıç yaptık” ifadelerini kullandı. Ancak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) Mart 2025 tarihli verileri, sektör genelinde büyümenin sürdüğünü gösteriyor.