Promosyonda Eylül Zammı: 56 Bin 200 Lira Hesaplara Yatırıldı
Emekli ve çalışan promosyonu yarışında eylül ayı fırtınası yaşanıyor. Özel ve kamu bankları emekli promosyonunda eylül ayına özel artışa gitti. Ayrıca belediye çalışanlarının promosyonları da zamlı geldi. Promosyon miktarı 56 Bin 200 TL'ye çıktı. Edremit Belediyesi, belediye çalışanlarının hesabına 56 Bin 200 TL yatırdı.
Emekli promosyonları ve çalışan maaş promosyonları, eylül ayında da gündemin önemli konularından biri olmaya devam ediyor. 30 Eylül'e kadar sürecek emekli promosyon kampanyaları kapsamında bankalar, 18.000 TL'ye varan promosyonlar sunarken, ocak ayında yapılacak emekli maaş zammı sonrası promosyonlarda bir artış olup olmayacağı merakla bekleniyor. Aynı şekilde, çalışanların maaş promosyonları da birçok kişi tarafından yakından takip ediliyor. Ülke genelindeki çeşitli kurumlar, belediyeler, müdürlükler ve üniversiteler, maaş promosyonu anlaşmaları sağlandıkça resmi kanallar aracılığıyla bilgilendirmeler yapıyorlar.
Kaynak: Gerçek Gündem