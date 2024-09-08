Promosyonda Eylül Zammı: 56 Bin 200 Lira Hesaplara Yatırıldı

Emekli promosyonları ve çalışan maaş promosyonları, eylül ayında da gündemin önemli konularından biri olmaya devam ediyor. 30 Eylül'e kadar sürecek emekli promosyon kampanyaları kapsamında bankalar, 18.000 TL'ye varan promosyonlar sunarken, ocak ayında yapılacak emekli maaş zammı sonrası promosyonlarda bir artış olup olmayacağı merakla bekleniyor. Aynı şekilde, çalışanların maaş promosyonları da birçok kişi tarafından yakından takip ediliyor. Ülke genelindeki çeşitli kurumlar, belediyeler, müdürlükler ve üniversiteler, maaş promosyonu anlaşmaları sağlandıkça resmi kanallar aracılığıyla bilgilendirmeler yapıyorlar.

Kaynak: Gerçek Gündem