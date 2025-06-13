O Şehrin İçme Sularında Tespit Edildi: Belediye Alarma Geçti! Su Kullanımı Yasaklandı
Bir şehir alarma geçti! Yunanistan’ın Serez bölgesine bağlı Melenikitsi ve Hortero köylerinde yapılan analizlerde, içme suyunda insan sağlığını tehdit edecek düzeyde uranyum tespit edildi. Belediye su kullanımına kısıtlama getirerek acil önlemler aldı.
Kaynak: AA
Yunanistan’ın Serez bölgesine bağlı Melenikitsi ve Hortero köylerinde yapılan analizlerde, su kaynaklarında insan sağlığı için risk oluşturan düzeyde uranyum bulundu. Heraklia Belediye Başkanı Kleanthis Koçakiahidis, belediyeye bağlı Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (DEYAH) gerçekleştirdiği incelemeler sonucunda, içme suyunda izin verilen sınırların aşıldığını kamuoyuna duyurdu.
İÇME SULARININ KULLANIMI YASAKLANDI
Açıklamanın ardından, iki köyde içme suyu ve yemeklerde kullanılacak suyun tüketimi yasaklandı. Ancak günlük temizlik gibi diğer ihtiyaçlar için su kullanımının şimdilik serbest olduğu belirtildi.
Yetkililer, halk sağlığını tehdit eden bu durum karşısında acil eylem planını devreye sokarak suyun güvenli seviyelere indirilmesi için çalışmalara başladıklarını bildirdi.
DAHA ÖNCE DE TESPİT EDİLMİŞTİ
Öte yandan, 28 Mayıs’ta da Serez bölgesinde benzer bir durum yaşanmış, içme suyundaki uranyum seviyesi nedeniyle üç farklı yerleşim alanında olağanüstü hal ilan edilmişti. Bu son gelişmeler, bölgedeki su güvenliği konusunda endişeleri artırıyor.