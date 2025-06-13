O Şehrin İçme Sularında Tespit Edildi: Belediye Alarma Geçti! Su Kullanımı Yasaklandı

İÇME SULARININ KULLANIMI YASAKLANDI

Açıklamanın ardından, iki köyde içme suyu ve yemeklerde kullanılacak suyun tüketimi yasaklandı. Ancak günlük temizlik gibi diğer ihtiyaçlar için su kullanımının şimdilik serbest olduğu belirtildi.

Yetkililer, halk sağlığını tehdit eden bu durum karşısında acil eylem planını devreye sokarak suyun güvenli seviyelere indirilmesi için çalışmalara başladıklarını bildirdi.