65 Yıllık Türk Devi Bir Devrin Sonuna Geldi
Türkiye’nin yarım asrı aşkın süredir faaliyet gösteren köklü firmalarından Yürekli Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş., mali zorluklarını aşabilmek amacıyla konkordato talebinde bulundu. Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 5 Haziran 2025 tarihli kararıyla şirkete 3 ay süreyle geçici mühlet tanındı.
Kaynak: Haber Merkezi
Mahkeme tarafından verilen kararla birlikte şirketin malvarlığına yönelik yürütülen tüm haciz, muhafaza ve icra takipleri durduruldu. Ayrıca kamu alacaklarına ilişkin başlatılan tahsilat işlemleri de geçici olarak askıya alındı. Bu adım, firmanın finansal toparlanma sürecine odaklanmasını sağlayacak hukuki bir kalkan oluşturdu.
1960'TAN BUGÜNE LİDERDİ
İş dünyasında 65 yılı aşkın geçmişe sahip olan Yürekli Kağıt, geri dönüşüm sektörünün önde gelen oyuncuları arasında yer alıyor. 1960 yılında hurda kâğıt toplayarak başladığı ticari yolculuğunu, bugün günde 1000 ton üretim kapasitesi ile sürdürüyor. Şirketin İstanbul Yenibosna ve Dudullu’da yer alan büyük çaplı tesisleri hem yurt içi hem yurt dışındaki kâğıt üreticilerine önemli miktarda hammadde sağlıyor.
3 KİŞİLİK KOMİSER HEYETİ ATANDI
Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, konkordato sürecinin şeffaf ve sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için üç kişilik bir komiser heyeti görevlendirdi. Bu heyet, şirketin borçlarını ödeme kapasitesini ve alacaklılarla yapılacak anlaşmaların gerçekçiliğini denetleyecek.
İLK DURUŞMA TARİHİ BELLİ OLDU
Yürekli Kağıt’ın konkordato sürecine ilişkin ilk duruşma tarihi 4 Eylül 2025 olarak belirlendi. Alınan geçici mühlet kararı, resmi ilan kanalları aracılığıyla kamuoyuyla paylaşıldı. Bu süreç, şirketin finansal açıdan yeniden yapılandırılmasına ve faaliyetlerine devam edebilmesine zemin hazırlayacak kritik bir dönem olarak görülüyor.