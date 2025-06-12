65 Yıllık Türk Devi Bir Devrin Sonuna Geldi

Mahkeme tarafından verilen kararla birlikte şirketin malvarlığına yönelik yürütülen tüm haciz, muhafaza ve icra takipleri durduruldu. Ayrıca kamu alacaklarına ilişkin başlatılan tahsilat işlemleri de geçici olarak askıya alındı. Bu adım, firmanın finansal toparlanma sürecine odaklanmasını sağlayacak hukuki bir kalkan oluşturdu.