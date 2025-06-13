Ünlü Ayakkabı Devi Çöktü! 90 Yıllık Marka İflas Kararını Açıkladı: Bütün Şubeler Tehlikede

160 ÇALIŞAN VE 27 MAĞAZA İLE HİZMET VERİYOR

1938 yılında kurulan ve bugün üçüncü kuşak tarafından yönetilen Schuh Graf, çoğunluğu Baden-Württemberg'de olmak üzere toplam 27 mağazaya sahip. Şirketin Hessen ve Rheinland-Pfalz eyaletlerinde de iki mağazası bulunuyor. Yaklaşık 160 kişiyi istihdam eden firma, iflas sürecine rağmen tüm mağazalarının faaliyetlerine kesintisiz devam edeceğini bildirdi. Çalışanların maaşları ise 3 ay boyunca iflas sigortası kapsamında devlet tarafından karşılanacak.