Ünlü Ayakkabı Devi Çöktü! 90 Yıllık Marka İflas Kararını Açıkladı: Bütün Şubeler Tehlikede
Almanya'nın köklü ayakkabı zinciri iflas başvurusunda bulundu. 27 mağazası ve 160 çalışanıyla hizmet veren Schuh Graf, artan maliyetler ve rekabet baskısıyla iflas korumasına başvurdu. Mağazalar açık kalacak, süreç yeniden yapılandırmayla yönetilecek.
Kaynak: Haber Merkezi
Almanya’nın Baden-Württemberg eyaletinde faaliyet gösteren köklü ayakkabı perakendecisi Schuh Graf, iflas koruma başvurusunda bulundu. Fellbach merkezli şirket, operasyonlarını sürdürürken yeniden yapılanma sürecini kendi yönetimi altında yürütme kararı aldı.
Artı49'un haberine göre, Stuttgart Yerel Mahkemesi, 3 Haziran’da yapılan başvuruyu kabul ederek geçici kayyum olarak Dr. Tibor Daniel Braun’u görevlendirdi. Yeniden yapılandırma sürecine ise iflas uzmanı Steffen Beck liderlik edecek.
160 ÇALIŞAN VE 27 MAĞAZA İLE HİZMET VERİYOR
1938 yılında kurulan ve bugün üçüncü kuşak tarafından yönetilen Schuh Graf, çoğunluğu Baden-Württemberg'de olmak üzere toplam 27 mağazaya sahip. Şirketin Hessen ve Rheinland-Pfalz eyaletlerinde de iki mağazası bulunuyor. Yaklaşık 160 kişiyi istihdam eden firma, iflas sürecine rağmen tüm mağazalarının faaliyetlerine kesintisiz devam edeceğini bildirdi. Çalışanların maaşları ise 3 ay boyunca iflas sigortası kapsamında devlet tarafından karşılanacak.
AYAKKABI DEVİ EKONOMİK KRİZDEN ETKİLENDİ
Şirket yönetimi, iflas kararının temel sebeplerini ekonomik durgunluk, yüksek enflasyon, çevrimiçi satış platformlarıyla artan rekabet ve işletme giderlerindeki yükseliş olarak açıkladı. Özellikle fiziksel mağazacılık yapan işletmelerin bu koşullar altında sürdürülebilirliğinin ciddi şekilde zorlaştığı vurgulandı.
MARKA YENİDEN YAPILANMA İÇİN UMUTLU
Önümüzdeki süreçte detaylı bir yeniden yapılandırma planı hazırlanacak. Bu süreçte mağazaların kârlılık durumu analiz edilecek, tedarikçi sözleşmeleri yeniden ele alınacak ve genel giderlerin azaltılması hedeflenecek. Şirketin yöneticisi Götz M. Graf, tedarikçilerle yapılan görüşmelerin olumlu geçtiğini belirterek sürecin başarıyla tamamlanacağına inandığını ifade etti.