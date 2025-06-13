81 İlde Tapusu Olan Herkesi İlgilendiriyor! Yeni Karar Resmen Onaylandı, Bunu Bilmeyen Ev Sahiplerine Rekor Para Cezası Kesilecek

TAPU HARCI EŞİT PAYLAŞILIYOR AMA UYGULAMA FARKLI

Yasalara göre, satış bedelinin %4’ü oranında tapu harcı hem alıcı hem satıcı tarafından eşit şekilde ödenmek zorunda. Ancak birçok işlemde bu yükümlülüğün yalnızca satıcıya bırakıldığı ve satış bedelinin düşük gösterilerek harçtan kaçınıldığı belirlendi. Gelir İdaresi Başkanlığı, bu durumun hem vergisel hem de idari yönden yaptırımla karşılanacağını açıkladı.