81 İlde Tapusu Olan Herkesi İlgilendiriyor! Yeni Karar Resmen Onaylandı, Bunu Bilmeyen Ev Sahiplerine Rekor Para Cezası Kesilecek
Tapu işlemlerinde gerçek satış bedelini gizleyenlere yönelik Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın başlattığı denetim süreci hız kesmeden sürüyor. Bakanlık, rayiç bedelin altında gösterilen tapu satışlarını bilgisayar destekli sistemlerle tespit ediyor. Son gelişmelere göre, düşük bedel beyan eden mülk sahiplerine yönelik cezai işlemler kapıda.
Kaynak: Haber Merkezi
Özellikle büyükşehirlerdeki taşınmaz satışlarında, beyan edilen tapu bedeli ile gerçek piyasa değeri arasındaki fark dikkat çekici boyutlara ulaştı. Bu farkların kamu zararına neden olduğunu belirten Bakanlık, son 5 yıl içinde yapılan yüz binlerce gayrimenkul işlemini yeniden incelemeye aldı. İncelemeler sonucunda, hem eksik beyan edilen tutar hem de gecikme faizleriyle birlikte tahsilat yapılacak.
YAZILI TEBLİGATLAR VE İFADE ÇAĞRILARI BAŞLADI
Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgilere göre, alıcı ve satıcının satış bedelini bilinçli olarak düşük gösterdiği işlemler için yazılı bildirim süreci başlatıldı. İlgili kişiler ifadeye çağrılırken, tapu müdürlüklerinde beyan edilen rakamlarla bölgedeki ortalama satış fiyatları karşılaştırılıyor. Şüpheli işlemlerde cezai süreç hızla ilerliyor.
TAPU HARCI EŞİT PAYLAŞILIYOR AMA UYGULAMA FARKLI
Yasalara göre, satış bedelinin %4’ü oranında tapu harcı hem alıcı hem satıcı tarafından eşit şekilde ödenmek zorunda. Ancak birçok işlemde bu yükümlülüğün yalnızca satıcıya bırakıldığı ve satış bedelinin düşük gösterilerek harçtan kaçınıldığı belirlendi. Gelir İdaresi Başkanlığı, bu durumun hem vergisel hem de idari yönden yaptırımla karşılanacağını açıkladı.
E-DEVLET ÜZERİNDEN SORGULAMA MÜMKÜN
Vatandaşlar, tapu satış işlemlerine dair detaylı geçmişlerini e-Devlet üzerinden Gelir İdaresi Başkanlığı’nın sisteminden kontrol edebiliyor. Bakanlık, süreçte mağduriyet yaşanmaması için tüm tarafları gerçek beyan konusunda uyardı.
Gerçek dışı beyanlarda ısrar edenlerin, yüksek tutarlarda para cezası ve faiz yüküyle karşı karşıya kalması kaçınılmaz olacak.