Kredi Kartı Olanlar Dikkat, 750 Liraya İade Yok! 5 Ocak'ta Herkes O Parayı Ödemek Zorunda: Kredi Kartı Limit Düzenlemesinde Detaylar Tek Tek Belli Oldu
Yüksek limitli kredi kartlarından Savunma Sanayi Fonu’na alınacak 750 liralık ücret için detaylar belli oldu. Yarın Meclis komisyonuna gelecek olan düzenlemede 100 bin TL limitli kredi kartları için kimsenin bilmediği gerçek açığa çıktı. 750 liralık kesinti her yıl 5 Ocak’ta uygulanacak. Her yıl yeniden değerleme oranında zamlanacak. Kart iptal edilse de pay iade edilmeyecek. İşte ayrıntılar…
Savunma Sanayi projeleri için kurulacak fona aktarılacak para kredi kartı limitlerinden damga vergisine, ÖTV’den MTV’ye kadar birçok kalemden toplanacak paralar ile sağlanacak. Bu kalemler arasında en tepki toplayanı limiti 100 bin TL üzerinde olan kredi kartlarından 750 TL aidat alınacak olması. Peki kredi kartını iptal eden savunma payını geri alabilecek mi? 5 Ocak tarihine dikkat!