Kredi Kartı Olanlar Dikkat, 750 Liraya İade Yok! 5 Ocak'ta Herkes O Parayı Ödemek Zorunda: Kredi Kartı Limit Düzenlemesinde Detaylar Tek Tek Belli Oldu

Savunma Sanayi projeleri için kurulacak fona aktarılacak para kredi kartı limitlerinden damga vergisine, ÖTV’den MTV’ye kadar birçok kalemden toplanacak paralar ile sağlanacak. Bu kalemler arasında en tepki toplayanı limiti 100 bin TL üzerinde olan kredi kartlarından 750 TL aidat alınacak olması. Peki kredi kartını iptal eden savunma payını geri alabilecek mi? 5 Ocak tarihine dikkat!