Kredi Kartı Limitinden Alınacak 750 Liralık Vergiye Yeni Ayar! Gelecek Yıla Ertelenmişti: Mehmet Şimşek’in Masasında ‘Kademeli Pay’ Formülü
Kredi kartı limiti 100 bin TL üzerinde olanlardan alınacak 750 liralık ücret 2025 yılına kalmıştı. Büyük yankı uyandıran karar sonrası AKP’den yeni bir hamle geldi. Hazineve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile bir araya gelen kurmaylar yeni bir formül ile masaya oturdu. Bu kez kredi kartı limitleri için ‘kademe’ önerisi sundular. Milletvekilleri, ‘100 bin limiti olan vatandaştan 750 lira alınmasındansa, 1 milyon limiti olan vatandaştan 10 bin lira alınsın ya da kademeli pay alınsın’ önerisini yaptı.
Kaynak: Türkiye Gazetesi
AKP yeni seri istişare toplantılarına Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in katılımıyla Genel Merkez’de başladı. İlk toplantıda Şimşek, milletvekilleri, MKYK üyeleri ve Genel Merkez yöneticilerinin sorularını yanıtlayarak, mevcut ekonomi politikalarını değerlendirdi. Sahadan gelen geri bildirimlerde en çok "vergi adaleti" ve fiyat artışları ile ilgili sorunların iletildiği belirtildi.
Kaynak: Türkiye Gazetesi