Kredi Kartı Limitinden Alınacak 750 Liralık Vergiye Yeni Ayar! Gelecek Yıla Ertelenmişti: Mehmet Şimşek’in Masasında ‘Kademeli Pay’ Formülü

AKP yeni seri istişare toplantılarına Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in katılımıyla Genel Merkez’de başladı. İlk toplantıda Şimşek, milletvekilleri, MKYK üyeleri ve Genel Merkez yöneticilerinin sorularını yanıtlayarak, mevcut ekonomi politikalarını değerlendirdi. Sahadan gelen geri bildirimlerde en çok "vergi adaleti" ve fiyat artışları ile ilgili sorunların iletildiği belirtildi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi