Kredi Kartı Limit Vergisi’nden Geri Adım! Tepkiler Çığ Gibi Büyümüştü: AKP Harekete Geçti

Kredi kartı limiti 100 bin TL üzerinde olanlar 750 TL Savunma Sanayii Destekleme Fonu’na (SSDF) para ödemek durumunda kalacak. Ak Parti tarafından Meclis’e sunulan teklif bugün Plan ve Bütçe Komisyonu’na geliyor. Sadece kredi kartı değil vergi beyannameleri, sigorta prim bildirgelerindeki damga vergisi tutarı kadar, tapu ve kadastro işlemlerinden, taşınmaz satışlarında alıcı ve satıcıdan ayrı ayrı 750 lira, diğer işlemlerde adına işlem yapılandan 375 lira pay kesilmesi de teklifte yer alıyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi