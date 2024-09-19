Koç Holding'de Çifte Mutluluk

Türkiye'nin en büyük şirketler topluluğu olan Koç Holding, geçtiğimiz yıllarda aldığı karar sonucunda birçok iştirakinin üretim merkezini Avrupa ve Orta Doğu pazarına kaydırmıştı.



2022 yılının aralık ayında temelleri atılan Arçelik fabrikası ile Mısır'a 110 milyon dolar değerinde yatırım yapan şirket, dün fabrikanın açılışını gerçekleştirerek üretim aşamasına geçiş yaptı. Öte yandan Avrupa pazarındaki girişimlerinde de dikkat çeken bir değişikliğe imza atan Koç Holding, verimlilik gerekçesiyle Polonya'daki üretim tesisinin 2025 yılının ilk çeyreği itibarıyla kapatılacağını duyurdu.



Mısır'daki fabrikanın açılışıyla birlikte yüzlerin güldüğü Koç ailesinde bir sevindirici gelişme de şirket hisselerinde yaşandı. Geçtiğimiz hafta 172 liraya kadar düşerek son 5 ay içerisinde yüzde 50'ye yakın değer kaybı yaşayan Koç Holding hisseleri, yeniden toparlanarak 185 liraya ulaştı. Bu yükselişle birlikte Türkiye'nin en zengin iş insanları listesinde yer alan Koç ailesi mensuplarının da mal varlıklarında dikkate değer bir yükseliş yaşandı. İşte Koç ailesi üyelerinin Türkiye'nin en zengin insanları listesindeki konumu.