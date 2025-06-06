Yeşil Altında Hasat Başladı, Tarlada 9 Liradan Satılıyor! Son 1 Hafta Kaldı, Fiyatları Uçuşa Geçecek
Türkiye'nin karpuz deposu olarak bilinen Adana'da erken hasat süreci devam ederken, tarla fiyatlarında dikkat çekici bir gerileme yaşanıyor.
Kaynak: İHA
Sezon başında kilosu 24 liraya kadar çıkan karpuz, serin giden havaların etkisiyle şu anda tarlada 9-10 liradan alıcı buluyor. Üreticiler, bu seviyelerin neredeyse maliyeti zar zor karşıladığını ifade ederken, vatandaşlara "ucuz karpuz yemek için tam zamanı" uyarısı yapılıyor.
Adana genelinde bu yıl yaklaşık 150 bin dönüm alanda karpuz ekimi yapıldı ve 1 milyon 100 bin tona yakın rekolte bekleniyor. Türkiye'nin yıllık karpuz ihtiyacının dörtte birini karşılayan kentte, şu sıralar üreticiler hasatla birlikte düşük fiyatların getirdiği endişeyi yaşıyor.
YURT DIŞI TALEP AZALDI, İÇ PİYASA ŞİŞTİ
Adana’dan başta Romanya, Bulgaristan, Macaristan ve Almanya olmak üzere birçok Avrupa ülkesine ihracat yapılan karpuz, bu sezon yurtdışında da ilgi görmedi. Avrupa'da mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıkları, karpuz tüketimini sınırlandırınca hem iç piyasa hem dış satışlar durma noktasına geldi.
BAYRAM SONRASI FİYATLAR ARTACAK
Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, mevcut fiyatlarla üreticinin kazanç sağlamasının mümkün olmadığını belirtti. Doğan, "Şu anda kumda karpuz hasadı devam ediyor. Ancak bayram sonrası kumda karpuz hasadı kalmayacak. Şu anda kilogram fiyatı 9-10 liradan satılıyor. Kurban Bayramı'ndan sonra tüketimin artacağını, fiyatların da yükseleceğini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.