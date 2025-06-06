Yeşil Altında Hasat Başladı, Tarlada 9 Liradan Satılıyor! Son 1 Hafta Kaldı, Fiyatları Uçuşa Geçecek

Sezon başında kilosu 24 liraya kadar çıkan karpuz, serin giden havaların etkisiyle şu anda tarlada 9-10 liradan alıcı buluyor. Üreticiler, bu seviyelerin neredeyse maliyeti zar zor karşıladığını ifade ederken, vatandaşlara "ucuz karpuz yemek için tam zamanı" uyarısı yapılıyor.

Adana genelinde bu yıl yaklaşık 150 bin dönüm alanda karpuz ekimi yapıldı ve 1 milyon 100 bin tona yakın rekolte bekleniyor. Türkiye'nin yıllık karpuz ihtiyacının dörtte birini karşılayan kentte, şu sıralar üreticiler hasatla birlikte düşük fiyatların getirdiği endişeyi yaşıyor.