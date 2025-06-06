İşçi Hakları O Ülkeler Sınıfta Kaldı! Bakın Türkiye Kaçıncı Oldu
Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu (ITUC) tarafından yayımlanan 2025 Küresel Haklar Endeksi raporu, Türkiye açısından iç açıcı olmayan bir tablo ortaya koydu. Rapora göre Türkiye, bu yıl da işçi haklarının en çok ihlal edildiği ilk 10 ülke arasında yer aldı.
Kaynak: Haber Merkezi
151 ülkenin değerlendirildiği raporda, çalışanlara yönelik en yaygın ihlallerin başında grev hakkının engellenmesi ve toplu pazarlık süreçlerinin yok sayılması geliyor. Raporda, dünya genelinde ülkelerin yüzde 87’sinde grev hakkının ihlal edildiği, yüzde 80’inde ise toplu pazarlık hakkının tanınmadığı vurgulandı. Ayrıca adalete erişim hakkının kısıtlandığı ülkelerin oranı yüzde 72’ye ulaştı.
TÜRKİYE İLE AYNI LİSTEDE YER ALAN ÜLKELER
Türkiye’nin yanı sıra; Bangladeş, Belarus, Ekvador, Mısır, Esvatini, Myanmar, Nijerya, Filipinler ve Tunus, işçi haklarının en fazla çiğnendiği ülkeler arasında sıralandı.
KÜRESEL ADALETSİZLİK DERİNLEŞİYOR
ITUC Genel Sekreteri Luc Triangle, raporun Mart 2025’e kadar olan süreci kapsadığını, ancak bu tarihten sonra da işçi hakları açısından olumsuz eğilimlerin arttığını belirtti. Triangle, "Demokratik değerlerin zayıflatılmasıyla birlikte işçilerin hakları da sistematik şekilde hedef alınıyor. Çünkü sendikalar, bu değerlerin en güçlü savunucularıdır" dedi.
Triangle ayrıca gelir eşitsizliğine dikkat çekerek, “Dünyanın en zengin beş kişisi servetlerini ikiye katladı. Buna karşın, dünya nüfusunun yüzde 60’ı daha da yoksullaştı” ifadelerini kullandı.