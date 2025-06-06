İşçi Hakları O Ülkeler Sınıfta Kaldı! Bakın Türkiye Kaçıncı Oldu

KÜRESEL ADALETSİZLİK DERİNLEŞİYOR

ITUC Genel Sekreteri Luc Triangle, raporun Mart 2025’e kadar olan süreci kapsadığını, ancak bu tarihten sonra da işçi hakları açısından olumsuz eğilimlerin arttığını belirtti. Triangle, "Demokratik değerlerin zayıflatılmasıyla birlikte işçilerin hakları da sistematik şekilde hedef alınıyor. Çünkü sendikalar, bu değerlerin en güçlü savunucularıdır" dedi.

Triangle ayrıca gelir eşitsizliğine dikkat çekerek, “Dünyanın en zengin beş kişisi servetlerini ikiye katladı. Buna karşın, dünya nüfusunun yüzde 60’ı daha da yoksullaştı” ifadelerini kullandı.