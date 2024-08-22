İslam Memiş Uyardı: Çok Sert Düşecek

Dünya genelinde faizlerin son yılların en yüksek seviyesinde olması ve Türkiye'de görülen yüksek enflasyon, yatırımcıların varlıklarını altın tarafında değerlendirmesine neden olurken, geride bıraktığımız haftada altın için peş peşe kritik gelişmeler yaşandı.



ALTIN FİYATLARI ÇOK SERT ÇAKILACAK



Jeopolitik risk faktörünün artmasıyla birlikte ons altın tarihi zirvesini görürken, yaşanan yükselişlerin devam edip etmeyeceği merak konusu oldu. Altın piyasalarına yönelik değerlendirmeleri ile tanınan ekonomist İslam Memiş, emtia fiyatlarında sert düşüşlerin yaşanacağını belirterek, altın yatırımcısına önemli uyarılarda bulundu.



Memiş, altın fiyatlarının hangi koşullar altında düşüp, hangi şartlara bağlı olarak yükseleceğini açıklayarak, şu ifadeleri kullandı: