İslam Memiş Uyardı: Çok Sert Düşecek
Son günlerde piyasalarda yaşanan hareketlilik, altın fiyatlarında ciddi dalgalanmalar görülmesine neden oldu. Para piyasalarının uzman ismi İslam Memiş, emtia fiyatlarında büyük düşüşler yaşanacağını belirterek, altın yatırımcısına önemli uyarılarda bulundu.
Dünya genelinde faizlerin son yılların en yüksek seviyesinde olması ve Türkiye'de görülen yüksek enflasyon, yatırımcıların varlıklarını altın tarafında değerlendirmesine neden olurken, geride bıraktığımız haftada altın için peş peşe kritik gelişmeler yaşandı.
ALTIN FİYATLARI ÇOK SERT ÇAKILACAK
Jeopolitik risk faktörünün artmasıyla birlikte ons altın tarihi zirvesini görürken, yaşanan yükselişlerin devam edip etmeyeceği merak konusu oldu. Altın piyasalarına yönelik değerlendirmeleri ile tanınan ekonomist İslam Memiş, emtia fiyatlarında sert düşüşlerin yaşanacağını belirterek, altın yatırımcısına önemli uyarılarda bulundu.
Memiş, altın fiyatlarının hangi koşullar altında düşüp, hangi şartlara bağlı olarak yükseleceğini açıklayarak, şu ifadeleri kullandı: