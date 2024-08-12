İkinci El Araç Satışında Yeni Dönem! Ekim Ayından İtibaren...

Ticaret Bakanı Ömer Bolat geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, ilan sitelerindeki gayrimenkul ve otomotiv ilanlarının verilme aşamalarını resmiyete bağlayacak yeni bir uygulamayı devreye alacaklarını açıklamıştı.

E-devlet teknolojisinin kullanılacağı bu uygulamayla birlikte artık ilan sitelerindeki hiçbir ilanın tüketiciye aldatmaya yönelik olmayacağının altınız çizen Bolat, gayrimenkul üzerinden durumu örneklemişti. Yeni düzenlemenin otomotiv sektöründe nasıl kullanılacağı ve ikinci el araç piyasasında ne gibi değişiklikler yapılacağı da merak ediliyordu.

EKİM AYINDA BAŞLIYOR

Kasım 2023’te uygulanmaya başlanan yeni düzenleme ile ilan sitelerine aracını koyacak kişiler önce e-devlet sitesine yönlendiriliyor ve kimlik doğrulama işlemlerinin ardından ilanlarını verebiliyordu.

Otomotiv sektörü yetkililerinden edinilen bilgilere göre, ikinci el araç ilanlarındaki yeni uygulama ise ‘konsinye’ diye tabir edilen yani ikinci el aracını satması için bir galeriye, yetkili satıcıya verecek kişileri yakından ilgilendiriyor.