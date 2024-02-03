Hafize Gaye Erkan'ın başını bu olay yakmış: 'Erdoğan o sözleri duyunca çok kızdı'

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın ailesi hakkındaki iddialarını gerekçe göstererek dün akşam istifasını açıklaması, ulusal ve uluslararası basında geniş bir şekilde yer buldu. Erkan'ın Türkiye'nin ilk kadın Merkez Bankası Başkanı olması ve kısa sürede faiz oranlarını önemli ölçüde arttırması, uluslararası medyanın dikkatini çekti. ABD merkezli iş dünyası dergisi Forbes, Erkan'ın yaptığı bazı açıklamalara da yer vererek, istifasının ardındaki nedenlere odaklandı.

"ANNEMLERE YERLEŞTİK" DEMİŞTİ

Erkan, 16 Aralık'ta Hürriyet Gazetesi'ne verdiği röportajda, özellikle İstanbul'daki yüksek kira fiyatlarının etkisiyle ev bulamadıklarını ve bu nedenle annesinin evine taşındıklarını ifade etmişti. "İstanbul, Manhattan’dan pahalı olur mu? Biz İstanbul’da ev bulamadık. Müthiş pahalı. Annemlere yerleştik, onların yanında kalıyoruz" şeklindeki sözleri dikkat çekmişti.

"ERDOĞAN'I KIZDIRDI"

Forbes, Hafize Gaye Erkan'ın verdiği röportajın AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı rahatsız ettiğini belirterek, "Ayrıca bir röportajında, yüksek enflasyon nedeniyle İstanbul'da kiraların karşılanamaması sebebiyle ailesinin yanına taşındığını söyleyerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı rahatsız ettiği bildirildi" ifadelerini kullandı.

Haberde, Erdoğan'ın Haziran ayında Erkan'ı Merkez Bankası'nın başına atarak, düşük faiz politikasının yol açtığı yüksek enflasyon ve yabancı yatırımcı çıkışına karşı bir değişiklik yapma görevi verdiği belirtildi.

Erkan'ın ailesini korumak amacıyla istifa ettiği açıklamasına da yer verilirken, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in ekonomik programın devam edeceğine ve Erkan'ın kararının kişisel olduğu mesajına dikkat çekildi.