Gazeteler Hafize Gaye Erkan'ın 'görevden affını' nasıl gördü?

239 günlük Merkez Bankası Başkanlığı görevinden affını isteyen Hafize Gaye Erkan'ın yerine Fatih Karahan atandı. Gazeteler gece yarısı yaşanan değişikliği nasıl gördü? İşte günün gazete manşetleri...

Hafize Gaye Erkan Merkez Bankası
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Gazeteler Hafize Gaye Erkan'ın 'görevden affını' nasıl gördü? - Resim: 1
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Gazeteler Hafize Gaye Erkan'ın 'görevden affını' nasıl gördü? - Resim: 2
2 18
Gazeteler Hafize Gaye Erkan'ın 'görevden affını' nasıl gördü? - Resim: 3
3 18
Gazeteler Hafize Gaye Erkan'ın 'görevden affını' nasıl gördü? - Resim: 4
4 18
Gazeteler Hafize Gaye Erkan'ın 'görevden affını' nasıl gördü? - Resim: 5
5 18
Gazeteler Hafize Gaye Erkan'ın 'görevden affını' nasıl gördü? - Resim: 6
6 18
Gazeteler Hafize Gaye Erkan'ın 'görevden affını' nasıl gördü? - Resim: 7
7 18
Gazeteler Hafize Gaye Erkan'ın 'görevden affını' nasıl gördü? - Resim: 8
8 18
Gazeteler Hafize Gaye Erkan'ın 'görevden affını' nasıl gördü? - Resim: 9
9 18
Gazeteler Hafize Gaye Erkan'ın 'görevden affını' nasıl gördü? - Resim: 10
10 18
Gazeteler Hafize Gaye Erkan'ın 'görevden affını' nasıl gördü? - Resim: 11
11 18
Gazeteler Hafize Gaye Erkan'ın 'görevden affını' nasıl gördü? - Resim: 12
12 18
Gazeteler Hafize Gaye Erkan'ın 'görevden affını' nasıl gördü? - Resim: 13
13 18
Gazeteler Hafize Gaye Erkan'ın 'görevden affını' nasıl gördü? - Resim: 14
14 18
Gazeteler Hafize Gaye Erkan'ın 'görevden affını' nasıl gördü? - Resim: 15
15 18
Gazeteler Hafize Gaye Erkan'ın 'görevden affını' nasıl gördü? - Resim: 16
16 18
Gazeteler Hafize Gaye Erkan'ın 'görevden affını' nasıl gördü? - Resim: 17
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Gazeteler Hafize Gaye Erkan'ın 'görevden affını' nasıl gördü? - Resim: 18
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