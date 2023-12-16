Hafize Gaye Erkan: İstanbul'da kiralar çok pahalı; ev bulamadık, annemlerin yanına yerleştik

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, İstanbul'da kiraların çok yüksek olmasından dert yanarak "Annemlerin yanına yerleştik, kiralar çok pahalı" açıklamasını yaptı.

Hafize Gaye Erkan: İstanbul'da kiralar çok pahalı; ev bulamadık, annemlerin yanına yerleştik

Türkiye’de artan kiralar toplumsal bir krize dönüşmüş durumda. Kiralara yüzde 25 artış sınırı getiren düzenleme 2 Temmuz 2024’e kadar uzatılsa da, ev sahipleri bir yolunu bulup kira fiyatlarına yüksek artış yapmaya devam ediyor.

Toplumun yaşadığı kira krizi, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ı da vurdu. Erkan, kiraların enflasyonun daha gerisinde kalması için zamana ihtiyaçları olduğunu belirtti. Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan'ın sorularını yanıtlayan Erkan, sık sık market ziyareti yaptığını, markette patates, kırmızı et ve süt fiyatlarına baktığını ifade etti.

"Biz normal dışarıdan alınan yoğurt yemiyoruz, mayalıyoruz. Süt fiyatları bazen markette artmıyor ama TÜİK istatistiklerinde arttığını görüyorum." diyen Erkan, "Apartman görevlimiz olan Sadık Abi’ye de çoğu zaman fiyatları soruyorum. Onu sorguya çekiyorum. Ben ‘indi’ diyorum. O ‘inmedi’ diyor. Sürekli “Fiyatlar inmedi, istersen git şu soğanın fiyatına bir bak” diyor" ifadelerini kullandı.

KİRALAR ÇOK PAHALI, EV BULAMADIK

Kira sorununa ilişkin açıklamalarda bulunan Hafize Gaye Erkan, "Kiralarda Türkiye’ye özgü bir artış söz konusu. Cumhurbaşkanımız ve Cumhurbaşkanı Yardımcımız da bu konunun üzerinde çok duruyorlar. Bir insanın 10 evi olmamalı, 10 insanın bir evi olmalı. Ev ve gıda çok önemli. Sağlık konusunu devletimiz çok oldu çözeli. İstanbul, Manhattan’dan pahalı olur mu? Biz İstanbul’da ev bulamadık. Müthiş pahalı. Annemlere yerleştik, onların yanında kalıyoruz" diye konuştu.

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