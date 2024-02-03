Bakan Işıkhan duyurdu: SGK ve Bağkur emeklilerinin fark ödemelerinin ne zaman yatacağı belli oldu!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, SGK ve İŞKUR İl Müdürleri İstişare Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

Bakan Işıkhan, emeklilerinin fark ödemelerinin 6-7 Şubat'ta hesaplara yatacağını duyurdu.

Bakan Işıkhan, konuşmasında şunları söyledi:

Ocak 2024 itibarıyla yüzde 49,25 oranında yükseltme yaptığımız SSK ve Bağkur emeklilerimiz ile hak sahiplerinin aylık fark tutarlarını ödemeye başlayacağız. SSK kapsamında emekli olan vatandaşlarımız için 6 Şubat’ta gerçekleştirilecek. Bağkur kapsamında emekli olan vatandaşlarımız için 7 Şubat’ta gerçekleştirilecek.