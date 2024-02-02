Ekonomistlerden, Erkan'ın istifasına ilişkin ilk yorum: Biri gider diğeri gelir, adet değişmez

Ekonomistler, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın istifasının ardından değerlendirmelerde bulundu.

Ekonomistlerden, Erkan'ın istifasına ilişkin ilk yorum: Biri gider diğeri gelir, adet değişmez

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan, ailesinin bankadaki varlığıyla ilgili iddialar ve tartışmalar üzerine istifa etti. Erkan'ın sosyal medya hesabından istifasını duyurmasıyla eş zamanlı olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın sosyal medya hesabında Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in istifa hakkındaki basın açıklaması paylaşıldı. Bakan Şimşek, "Karar şahsidir" dedi ve "Önerim doğrultusunda yeni atanacak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı ve ekibine başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kısa sürede sosyal medyada da Türkiye gündemine düşen istifa hakkında ekonomistlerden ilk tepkiler gelmeye başladı.

SÖNMEZ: NASIL GÜCÜN YETECEK

Mustafa Sönmez, şu ifadeleri kullandı:

"Şimşek, bu defa TCMB başkanını ben belirleyeceğim demiş.
Öncekine niye gücün yetmedi? Yenisinin kalmasına gücün nasıl yetecek?
Çivisi çıktı, yalama oldu her kurum."

GÜRSES: 'GÜRÜLTÜ' ORTADAN KALKTI

Ekonomist Uğur Gürses, "Merkez Bankası iletişiminde 'gürültü' ortadan kalktı" yorumunu yaptı.

Ekonomist yazar Emre Alkın, "Biri gider diğeri gelir, adet değişmez.." diyerek daha önce yazdığı bir gönderiyi tekrar hatırlattı:

"Değerli Dostlar.. Merkez Bankası Yönetimi ile ilgili fikirlerimi hep paylaşıyorum. Biliyorsunuz. Son gelişmelerle alakalı olarak soranlara da “anında kahraman ilan ettiklerinizi hemen yerle bir edip, bir başkasına aynısını yapmaya hazırsınız” diyorum."

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