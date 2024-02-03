Bilecik'te dolmuş ücretlerine zam!
Bilecik Şoförler ve Otomobilciler Odası’nın onayıyla şehir içi dolmuş ücretlerine zam yapıldı.
Artan maliyetler ve TL'nin negatif etkisi fiyatlamalar üzerinde etkili olmaya devam ediyor.
Son olarak Bilecik Şoförler ve Otomobilciler Odası'nın onayıyla şehir içi dolmuş ücretlerine zam yapıldı.
TAM ÜCRETE 3 TL ZAM
Yapılan zam sonrası Bilecik'te şehir içi dolmuş ücreti öğrenci ücreti 11 TL'den 15 TL'ye, tam ücret ise, 15 TL'den 18 TL’ye yükseltildi.
Bilecik'te şehir içi dolmuş ücretlerinde yeni zamlı tarife şöyle:
- Kent merkezinden Şehirler Arası Otobüs Terminali, Gölpark ve YHT'ye öğrenci 19 TL, tam 22 TL,
- Gülümbe, Küplü-Başköy hattında ise, öğrenci 17 TL'ye tam 20 TL'ye çıkarıldı.
Kaynak: Gerçek Gündem
Son Güncelleme: