İddia: Hafize Gaye Erkan seçimden önce İYİ Parti'ye CV göndermiş... 'Yurt dışında çalıştığı banka batınca...'

Babasının bir Merkez Bankası (TCMB) çalışanın işten kovduğu iddiasıyla gündeme gelen Hafize Gaye Erkan ile ilgili yeni bir iddia daha ortaya atıldı.

10Haber yazarı Erdal Sağlam, bugünkü köşesinde Hafize Gaye Erkan’ın seçim öncesi İYİ Parti’ye CV gönderdiği iddiasını ortaya attı. Sağlam, "Gaye Erkan’ın mayıs seçimlerinin öncesinde İYİ Parti’ye CV gönderdiği ve CV’nin araştırılması sonucu parti tarafından kabul görmediği öğrenildi. Buna ilişkin söylentiler Erkan’ın başkanlığa atanmasından sonra gündeme gelmişti ama o zaman üzerinde fazla durulmamıştı” ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Bilge Yılmaz’ın, Hafize Gaye Erkan’ın Merkez Bankası’na atanmasının ardından attığı tweet’i hatırlatan Sağlam, Yılmaz’ın 'TCMB atamasının da büyük hayal kırıklığı yaratacağını şimdiden not etmek isterim. Son günlerde yaşanılanlardan görüyoruz ki ülkeyi kendi düşürdükleri çukurdan çıkartacaklarını söyleyenler doğru kadroları belirlememiş, durum tespiti yapmamış ve istikrar programı hazırlamamış’ ifadelerini, yakın çevresine “Bu kişinin CV’sini gösterip benim fikrimi sordular. Ben de araştırdım ve gördüklerimi beğenmedim” şeklinde açıkladığını duyduğunu yazdı.

Sağlam, Hafize Gaye Erkan’ın CHP’ye de CV gönderdiğinin söylendiğini ise “Bazı söylentilere göre seçim öncesinde, yurt dışında görev yaptığı bankanın batışından sonra, yeni bir kariyer planlaması adına İYİ Parti yanında CHP’ye de CV gönderdiği söyleniyor ama bunu teyit edemedim” ifadeleriyle aktardı.

’24-25 GÜNDÜR ABD’DE ŞİMŞEK’İN HABERİ YOK’

Sağlam, Hafize Gaye Erkan’ın 1 aya yakın süredir ABD’de olduğunu ve bu durumdan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in haberinin olmadığını yazdı.

Sağlam ilgili bölümde şu ifadeleri kaydetti:

"Gaye Erkan’ın yaptıklarıyla ilgili haberlerin ardından yılbaşından bu yana ABD’de kalmaya devam ettiği haberi de büyük yankı uyandırdı. Bu haber üzerine aslında Gaye Erkan’ın yılbaşından da önce, Noel tatili sırasında ABD’ye gittiği ve hala orada olduğu konuşulmaya başladı. Yani bu söylenti doğruysa, kendisi 18 gün değil yaklaşık 24-25 gündür ABD’de bulunuyor.

İşin asıl tuhaf kısmı ABD’de kaldığının Merkez Bankası’nda hiç kimse tarafından, hatta üst yönetim yani Hükümet düzeyinde de bilinmemesi. Normal olarak Merkez Bankası Başkanı’nın ancak ilgili bakana yapacağı görüşmeler için bilgi verip, bu kadar uzun süre yurt dışında kalacağını biliyoruz. Konuyla ilgili bir yanıt alamadım ama; Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in Gaye Erkan’ın bu kadar uzun süredir ABD’de olduğundan haberdar olmadığını tahmin ediyorum."