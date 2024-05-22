Garanti'den emekliye müjdeli haber: Garanti BBVA emekli promosyon rakamlarını arttırdı. Garanti BBVA güncel emekli promosyon rakamları ne kadar?

Garanti BBVA'dan emeklileri sevindirecek müjdeli haber geldi. Garanti BBVA emekli promosyon rakamlarını arttırdığını duyurdu. İşte Garanti BBVA'nın güncel emekli promosyon rakamları...

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Garanti'den emekliye müjdeli haber: Garanti BBVA emekli promosyon rakamlarını arttırdı. Garanti BBVA güncel emekli promosyon rakamları ne kadar? - Resim: 1

Emekli promosyon rakamları son dönemlerde en çok merak edilen konular arasında yer alırken, emeklileri sevindirecek müjdeli haber Garanti BBVA'dan geldi.

Garanti BBVA, Mayıs ayı bitmeden emekli promosyon rakamlarını arttırdığını duyurdu. Haberi alan emekliler bankaya akın etmeye çoktan başladı.

İşte Garanti BBVA'nın Mayıs ayı güncel emekli promosyon rakamları...

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