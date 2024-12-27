Emeklilere 1 Ocak'tan Sonra Bedava Olacak: SGK 81 İlde Düğmeye Bastı

SGK IMPLANT TEDAVİSİNİ HANGİ DURUMDA KARŞILIYOR?

Kemik Kaybı: Kist veya tümör gibi nedenlerle kemikte önemli bir kayıp yaşayan emekliler, implant tedavisinden ücretsiz olarak yararlanabiliyorlar.

Tek Taraflı Dişsizlik: Üst veya alt çenede tüm dişlerin eksik olması durumunda, implant tedavisi SGK kapsamında.

Doğuştan Diş Eksikliği: Doğumdan itibaren diş eksikliği yaşayan bireyler de implant tedavisi için başvurabiliyor.

Yüz Yarıkları: Dudak veya damak yarığı gibi durumlar için her çenede en fazla 4 implant ücretsiz olarak uygulanabiliyor.

Diğer Durumlar: Diş ve kemik dokusunda ciddi hasarlar olması ve diğer tedavi yöntemlerinin uygun olmaması durumunda implant tedavisi tercih edilebiliyor.