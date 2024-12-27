Emeklilere 1 Ocak'tan Sonra Bedava Olacak: SGK 81 İlde Düğmeye Bastı
Emekliler yeni yılda alacakları maaş zam oranını dört gözle beklerken SGK'dan güzel haber geldi. 81 ilde uygulanacak yeni destekle birlikte milyonlarca emekli, 1 Ocak 2025'den itibaren ücretsiz şekilde faydalanacak.
Kaynak: Haber Merkezi
Milyonlarca emeklinin gözü kulağı yeni yıl zammına çevrildi. Maaşlarına 6 aylık periyotlar halinde enflasyon oranı tutarında zam alan emekliler yeni yılda alacakları maaş zam oranını merak ederken Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), yeni yıla sayılı günler kala milyonlarca emekliye güzel haberi duyurdu. Diş sağlığı konusunda sorun yaşayan emekliler, SGK ile anlaşmalı sağlık harcamalarında diş protezini ücretsiz yaptırabilecek. Ayrıca, belirli koşullar yerine getirildiğinde implantın SGK tarafından karşılanması da sağlanacak.
E DEVLET ÜZERİNDEN SORGULANACAK
Sosyal güvencesi olan emekliler, devlet hastanelerinde ücretsiz protez tedavisi yaptırabilecek. SGK, bu masraflarını belirli oranlarda karşılayacak. Ayrıca, SGK kapsamındaki bireyler, her beş yılda bir diş protezinin yararlanabilecek. Emekliler, protez hakkını e-Devlet sistemi üzerinden sorgulayabilecek ve SGK'ya bağlı sağlık hastanelerinde bu hizmetten yararlanabilecekler.
SGK IMPLANT TEDAVİSİNİ HANGİ DURUMDA KARŞILIYOR?
Kemik Kaybı: Kist veya tümör gibi nedenlerle kemikte önemli bir kayıp yaşayan emekliler, implant tedavisinden ücretsiz olarak yararlanabiliyorlar.
Tek Taraflı Dişsizlik: Üst veya alt çenede tüm dişlerin eksik olması durumunda, implant tedavisi SGK kapsamında.
Doğuştan Diş Eksikliği: Doğumdan itibaren diş eksikliği yaşayan bireyler de implant tedavisi için başvurabiliyor.
Yüz Yarıkları: Dudak veya damak yarığı gibi durumlar için her çenede en fazla 4 implant ücretsiz olarak uygulanabiliyor.
Diğer Durumlar: Diş ve kemik dokusunda ciddi hasarlar olması ve diğer tedavi yöntemlerinin uygun olmaması durumunda implant tedavisi tercih edilebiliyor.