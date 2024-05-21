Emekliler bu habere bayram edecek: Yapı Kredi emekli promosyon rakamlarını arttırdığını duyurdu. Yapı Kredi güncel emekli promosyon rakamı ne kadar?

Emeklilerin yüzünü güldürecek müjdeli haber Yapı Kredi'den geldi. Yapı Kredi emekli promosyon rakamlarını arttırdığını duyurdu...

Emekli promosyon rakamlarına olan ilgi son dönemlerde bir hayli artış gösterirken, emekli vatandaşlar en çok emekli promosyonunu veren bankayı tercih edebilmek için yakın takip içerisindeler.

Yapı Kredi'den de tam olarak emekliyi sevindirecek haber geldi. Yapı Kredi Mayıs bitmeden emekli promosyon rakamlarını arttırdığını duyurdu.

İşte Yapı Kredi Bankası'nın güncel emekli promosyon rakamları...