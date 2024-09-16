Dünyaca Ünlü Markadan Sürpriz Türkiye Kararı: Yüzlerce Model Araç 350 Bin TL'den Satışa Sunulacak

Dünyanın önde gelen otomobil üreticilerinden Renault, Türkiye'ye yönelik yeni bir uygulamaya başladı. Sıfır otomobil fiyatlarının artmasının ardından piyasadaki talep üzerine harekete geçen Fransız otomotiv devi, farklı marka ve model otomobilleri yenileyerek satışa çıkardı. 350 bin TL'den başlayan fiyatlarla satılan otomobillere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Son Güncelleme:
Dünyaca Ünlü Markadan Sürpriz Türkiye Kararı: Yüzlerce Model Araç 350 Bin TL'den Satışa Sunulacak - Resim: 1

Türkiye'de görülen yüksek enflasyon, hükümetin uyguladığı fahiş vergi politikalarıyla birleşince, yeni nesil için otomobil sahibi olabilmek giderek imkansız bir hal almakta.

Geçtiğimiz yıl göreve başlayan yeni ekonomi yönetiminin uyguladığı sıkı para politikaları sonucunda faiz oranlarının artırılması, otomobil satışlarında büyük bir durgunluğa neden olurken, özellikle 2. el otomobil pazarını canlandırmaya çalışan firmalardan yeni uygulamalar gelmeye devam ediyor.

TÜM İŞLEMLERİ TAMAMLANARAK SATILIYOR

Dünyanın önde gelen otomobil üreticilerinden Fransız devi Renault, Türkiye'de başladığı 'araç yenileme' kampanyaları ile milyonların ilgisini çekmeyi başardı. Birbirinden farklı marka ve modelleri piyasa şartlarının çok altında satan firma, gelen taleplere adeta yetişemiyor. Teslimat öncesi otomobillerin test sürüşleri, ekspertiz raporları, teşhis, mekanik ve karoser onarımları tamamlanırken, boya işlemleri ve ayrıntılı iç-dış temizliği dikkate alan kontrol işlemleri de yetkililer tarafından titizlikle yürütülüyor.

Otomobilleri adeta ilk günkü haline dönüştüren Renault, araçlar için belirlediği fiyatlarla da yüzleri güldürdü.

Haberin devamını okumak için tıklayın
Milyonlarca Emekli İçin Yeni Maaş Düzenlemesi: Maaş Farkı Böyle Kapanacak Milyonlarca Emekli İçin Yeni Maaş Düzenlemesi: Maaş Farkı Böyle Kapanacak
Kilometre Göstergesi Sadece Rakamdan İbaret: En Uzun Ömürlü 20 Otomobil Belli Oldu Kilometre Göstergesi Sadece Rakamdan İbaret: En Uzun Ömürlü 20 Otomobil Belli Oldu
KAP'a Bildirildi: Hektaş'tan Bedelli Açıklaması Geldi KAP'a Bildirildi: Hektaş'tan Bedelli Açıklaması Geldi
Uzman İsim İkinci Elde Gizlenen Kusurları Açıkladı: Bir Anda 300 Bin Liralık Olabilirsiniz Uzman İsim İkinci Elde Gizlenen Kusurları Açıkladı: Bir Anda 300 Bin Liralık Olabilirsiniz
ÖTV Teşviğinden Yararlanacak Modeller Belli Oldu: Devler Birbirini Solladı ÖTV Teşviğinden Yararlanacak Modeller Belli Oldu: Devler Birbirini Solladı
Kahverengi Kokarca Böceği İle Büyük Mücadele: 300 Milyon Liralık 'Tuzak' Desteği Kahverengi Kokarca Böceği İle Büyük Mücadele: 300 Milyon Liralık 'Tuzak' Desteği
Vergi Uzmanı Tek Tek Hesapladı: 1 Paket Sigaranın Vergisi Dudak Uçuklattı Vergi Uzmanı Tek Tek Hesapladı: 1 Paket Sigaranın Vergisi Dudak Uçuklattı
Pazarda Yeni Dönem: Bunları Yapana Ceza Kesilecek Pazarda Yeni Dönem: Bunları Yapana Ceza Kesilecek
Dizeli Ezip Geçti Piyasada Rüzgar Tersine Döndü: En Az Yakan 10 Hibrit Model Belli Oldu Dizeli Ezip Geçti Piyasada Rüzgar Tersine Döndü: En Az Yakan 10 Hibrit Model Belli Oldu
Faiz Oranlarında Rakamlar Değişti: 200 Bin Liranın Geri Ödemesi Belli Oldu Faiz Oranlarında Rakamlar Değişti: 200 Bin Liranın Geri Ödemesi Belli Oldu
Emekliye 30 Bin Lira Ek Ödeme: Sadece 5 Gün Kaldı Emekliye 30 Bin Lira Ek Ödeme: Sadece 5 Gün Kaldı
Piyasaları Kasıp Kavuracak Gelişme: Altın, Dolar ve Borsa Yatırımcısı Dikkat Piyasaları Kasıp Kavuracak Gelişme: Altın, Dolar ve Borsa Yatırımcısı Dikkat