Dünyaca Ünlü Markadan Sürpriz Türkiye Kararı: Yüzlerce Model Araç 350 Bin TL'den Satışa Sunulacak

Türkiye'de görülen yüksek enflasyon, hükümetin uyguladığı fahiş vergi politikalarıyla birleşince, yeni nesil için otomobil sahibi olabilmek giderek imkansız bir hal almakta.



Geçtiğimiz yıl göreve başlayan yeni ekonomi yönetiminin uyguladığı sıkı para politikaları sonucunda faiz oranlarının artırılması, otomobil satışlarında büyük bir durgunluğa neden olurken, özellikle 2. el otomobil pazarını canlandırmaya çalışan firmalardan yeni uygulamalar gelmeye devam ediyor.



TÜM İŞLEMLERİ TAMAMLANARAK SATILIYOR



Dünyanın önde gelen otomobil üreticilerinden Fransız devi Renault, Türkiye'de başladığı 'araç yenileme' kampanyaları ile milyonların ilgisini çekmeyi başardı. Birbirinden farklı marka ve modelleri piyasa şartlarının çok altında satan firma, gelen taleplere adeta yetişemiyor. Teslimat öncesi otomobillerin test sürüşleri, ekspertiz raporları, teşhis, mekanik ve karoser onarımları tamamlanırken, boya işlemleri ve ayrıntılı iç-dış temizliği dikkate alan kontrol işlemleri de yetkililer tarafından titizlikle yürütülüyor.



Otomobilleri adeta ilk günkü haline dönüştüren Renault, araçlar için belirlediği fiyatlarla da yüzleri güldürdü.