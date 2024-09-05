Dolarda OVP Etkisi: Kaç Lira olacak?

Plan, Gayrisafi Yurt İçi Hasıla'yı hem Türk Lirası hem de dolar bazında sundu. Yıllık ortalama dolar kuru tahminleri şu şekilde belirlendi:

2024 için 33,22 TL,

2025 için 42,01 TL,

2026 için 44,41 TL

ve 2027 için 46,86 TL.

Önceki OVP'ye kıyasla, her yıl için ortalama dolar kuru tahminlerinde bir gerileme gözlemlendi.

Kaynak: Gerçek Gündem