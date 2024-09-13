Dolar Sahiplerinin Kaderini Belirleyecek: Merkez Bankası'nın 6 Gün Sonra Alacağı Faiz Kararı Ortaya Çıktı!

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı, eylül ayında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) politika faizini yüzde 50'de sabit bırakmasını bekliyor.

Kaynak: AA

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Dolar Sahiplerinin Kaderini Belirleyecek: Merkez Bankası'nın 6 Gün Sonra Alacağı Faiz Kararı Ortaya Çıktı! - Resim: 1

AA Finans'ın TCMB'nin 19 Eylül Perşembe günü yapılacak Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 15 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyan değeri, faizin yüzde 50'de sabit bırakılması yönünde oldu.

Anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin tamamı politika faizinin yüzde 50'de sabit bırakılacağını öngörüyor.

Kaynak: AA

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