400 Bin TL’lik Taşıt Kredisinin Geri Ödemesi Rekor Kırdı! Araç Sahibi Olmak Hayal mi Oluyor?



Bankaların taşıt kredisi faiz oranları artmaya devam ederken, vatandaşlar için araç sahibi olmanın maliyeti katlanıyor. Şu anda piyasadaki en düşük faiz oranı yüzde 3,45 seviyesinde. Ancak bu oranla bile 400 bin TL'lik bir kredi için ödenecek toplam tutar, kredi miktarının neredeyse %35 fazlasına ulaşıyor. Özel ve kamu bankalarında uygulanan yüksek faiz oranları nedeniyle tüketici bütçesi zorlanıyor.