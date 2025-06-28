400 Bin TL’lik Taşıt Kredisinin Geri Ödemesi Rekor Kırdı! Araç Sahibi Olmak Hayal mi Oluyor?
Taşıt kredisiyle araç almak isteyen tüketiciler, yüksek faiz oranları nedeniyle büyük bir mali yükün altına giriyor. Otomobil fiyatlarındaki hızlı yükselişin yanı sıra bankaların uyguladığı faiz oranlarının yüzde 5’i aşması, krediyle araç almayı neredeyse imkânsız hale getiriyor. 400 bin TL’lik bir taşıt kredisinin geri ödemesi, bazı bankalarda 600 bin TL sınırını aşarak adeta ikinci bir araca mal oluyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Bankaların taşıt kredisi faiz oranları artmaya devam ederken, vatandaşlar için araç sahibi olmanın maliyeti katlanıyor. Şu anda piyasadaki en düşük faiz oranı yüzde 3,45 seviyesinde. Ancak bu oranla bile 400 bin TL'lik bir kredi için ödenecek toplam tutar, kredi miktarının neredeyse %35 fazlasına ulaşıyor. Özel ve kamu bankalarında uygulanan yüksek faiz oranları nedeniyle tüketici bütçesi zorlanıyor.
AYLIK TAKSİTLER EL YAKIYOR
Taşıt kredilerinde yalnızca toplam geri ödeme değil, aylık taksit tutarları da vatandaşın bütçesini aşabiliyor. Örneğin; yüzde 3,79 faiz oranı uygulayan bir bankadan 12 ay vadeli 400 bin TL taşıt kredisi çeken bir kişinin aylık taksiti yaklaşık 44 bin 945 TL’ye denk geliyor. Bu durumda toplam geri ödeme tutarı 541 bin 334 TL’ye kadar çıkıyor.
Faiz oranının yüzde 5,09 seviyelerine ulaştığı bir devlet bankasında ise aynı tutarda çekilen kredi için geri ödeme miktarı 594 bin 53 TL olarak hesaplanıyor. Aradaki farklar bankalara göre değişse de her koşulda taşıt kredileri vatandaşın cebini ciddi biçimde zorluyor.
UZMANLARDAN KRİTİK UYARI
Uzmanlar, araç almayı düşünen bireylerin sadece araç fiyatına değil, kredi maliyetlerine de dikkat etmesi gerektiğini vurguluyor. Faiz oranlarının yüksek seyrettiği bu dönemde alınan taşıt kredilerinin geri ödeme yükü, uzun vadeli bir finansal baskıya dönüşebilir. Bu nedenle uzmanlar, kredi çekmeden önce detaylı bir ödeme planı hazırlanması gerektiğine dikkat çekiyor.