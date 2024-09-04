Ünlü Ekonomistten Endişelendiren İddia: Kredi Kartında Taksit Kaldırıldı mı?
Alım gücü düşen milyonlarca vatandaş, yüksek faiz oranlarına rağmen kredi kartları harcamalarına devam ediyordu. Kartlı harcamalarda artış yaşanırken ekonomist Barış Soydan'dan dikkat çeken bir uyarı geldi. Soydan, kredi kartlarında taksit sayısının kaldırıldığını iddia etti.
Yüksek enflasyon ve giderek düşen alım gücü sebebiyle vatandaşlar, kredi kartlarıyla taksitli alışverişe yöneldi. Ciddi anlamda yüksek olan faiz oranlarındaki artışa rağmen kredi kartı kullanımında artış yaşanırken, kredi kartlarıyla ilgili ciddi bir iddia gündeme geldi.
Kaynak: Gerçek Gündem