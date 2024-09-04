Ünlü Ekonomistten Endişelendiren İddia: Kredi Kartında Taksit Kaldırıldı mı?

Yüksek enflasyon ve giderek düşen alım gücü sebebiyle vatandaşlar, kredi kartlarıyla taksitli alışverişe yöneldi. Ciddi anlamda yüksek olan faiz oranlarındaki artışa rağmen kredi kartı kullanımında artış yaşanırken, kredi kartlarıyla ilgili ciddi bir iddia gündeme geldi.

Kaynak: Gerçek Gündem