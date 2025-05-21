SPK Harekete Geçti! Dev Holdingin Hisselerine 1 Ay Süreyle Kredili İşlem Yasağı Getirildi

PERGAMON STATUS PAYLARINDA EMİR PAKETİ TEDBİRİ DEVREDE

SPK tarafından benzer bir uygulama da Pergamon Status Dış Ticaret’e ait PSDTC.E kodlu paylar için devreye alındı. Buna göre, aynı tarihler arasında bu paylara da kredili işlem yasağı getirilirken, ayrıca "emir paketi tedbiri" de uygulanacak. Bu kapsamda piyasa emri ve piyasadan limite emir girişleri kısıtlanacak, emir iptali, emir miktarının azaltılması ve fiyat kötüleştirme işlemleri yasaklanacak. Emir toplama sürecine dair bilgi yayını da sınırlandırılacak.