SPK Harekete Geçti! Dev Holdingin Hisselerine 1 Ay Süreyle Kredili İşlem Yasağı Getirildi
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), piyasalarda yaşanan dalgalanmalara karşı aldığı önlemler kapsamında Kiler Holding ve Pergamon Status Dış Ticaret hisselerine yönelik yeni tedbir kararları aldı. Borsa İstanbul tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, her iki şirketin paylarının kredili işlemlere konu olmasının 1 ay süreyle yasaklandığı bildirildi.
Kaynak: Haber Merkezi
SPK’nın kararı doğrultusunda devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında, Kiler Holding’e ait KLRHO.E kodlu paylarda 21 Mayıs 2025 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 20 Haziran 2025 tarihine kadar kredili işlem ve açığa satış işlemleri yasaklandı. Borsa İstanbul tarafından yapılan açıklamada, uygulanan tedbirin seans başlangıcından itibaren geçerli olacağı ve seans sonuna kadar süreceği belirtildi.
Açıklamada, VBTS kapsamında uygulanan tedbirlerin, şirketin işlem gördüğü pazarın genel işlem kurallarından bağımsız olarak değerlendirildiği ve başka düzenlemelerle getirilen işlem esaslarından farklı olarak tedbir süresinin sonuna kadar geçerliliğini koruyacağı vurgulandı.
PERGAMON STATUS PAYLARINDA EMİR PAKETİ TEDBİRİ DEVREDE
SPK tarafından benzer bir uygulama da Pergamon Status Dış Ticaret’e ait PSDTC.E kodlu paylar için devreye alındı. Buna göre, aynı tarihler arasında bu paylara da kredili işlem yasağı getirilirken, ayrıca "emir paketi tedbiri" de uygulanacak. Bu kapsamda piyasa emri ve piyasadan limite emir girişleri kısıtlanacak, emir iptali, emir miktarının azaltılması ve fiyat kötüleştirme işlemleri yasaklanacak. Emir toplama sürecine dair bilgi yayını da sınırlandırılacak.
Bunun yanı sıra Pergamon Status hisselerinde daha önce uygulanmaya başlanan açığa satış yasağı, kredili işlem sınırlaması ve brüt takas uygulamasının da, emir paketi tedbiri süresince yürürlükte kalacağı ifade edildi.
TEDBİRLERİN SÜRESİ 20 HAZİRAN 2025’TE SONA ERECEK
SPK’nın aldığı bu önlemlerin, yatırımcıları olası risklerden korumak ve piyasalarda sağlıklı bir fiyat oluşumunu sağlamak amacı taşıdığı ifade ediliyor. Her iki şirkete yönelik kredili işlem yasağı ve diğer tedbirlerin 20 Haziran 2025 tarihinde sona ermesi bekleniyor.