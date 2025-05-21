Bakanlık Duyurdu! Yanlışlıkla Bile Yapsanız Anında Tespit Edilecek! 557 Bin TL Ceza Kesilecek

Tunceli'de baharın habercisi olarak bilinen ve halk arasında "ağlayan gelin" ismiyle anılan ters laleler, doğaseverlerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Ancak bu endemik türü koparan ya da zarar verenlere uygulanacak ceza, neredeyse dudak uçuklatıyor.

İlkbaharın gelişiyle birlikte Tunceli’nin yüksek kesimlerinde açmaya başlayan ters laleler, hem görüntüsüyle hem de taşıdığı biyolojik değerle dikkat çekiyor. Özellikle son yıllarda düzenlenen doğa gezileriyle bu nadir çiçeği görmek isteyenlerin sayısında artış yaşanırken, yetkililer önemli bir uyarıda bulundu.