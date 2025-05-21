Bakanlık Duyurdu! Yanlışlıkla Bile Yapsanız Anında Tespit Edilecek! 557 Bin TL Ceza Kesilecek
Tunceli’de bahar aylarında açan ve ağlayan gelin olarak bilinen ters laleler, doğaseverlerin ilgi odağı haline geldi. Bakanlık bu endemik çiçeği yanlışlıkla bile olsa koparanların anında tespit edilip 557 bin 212 TL para cezası kesileceğini duyurarak vatandaşları uyardı.
Kaynak: İHA
Tunceli'de baharın habercisi olarak bilinen ve halk arasında "ağlayan gelin" ismiyle anılan ters laleler, doğaseverlerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Ancak bu endemik türü koparan ya da zarar verenlere uygulanacak ceza, neredeyse dudak uçuklatıyor.
İlkbaharın gelişiyle birlikte Tunceli’nin yüksek kesimlerinde açmaya başlayan ters laleler, hem görüntüsüyle hem de taşıdığı biyolojik değerle dikkat çekiyor. Özellikle son yıllarda düzenlenen doğa gezileriyle bu nadir çiçeği görmek isteyenlerin sayısında artış yaşanırken, yetkililer önemli bir uyarıda bulundu.
DOKUNANA 557 BİN TL CEZA KESİLECEK
Tarım ve Orman Bakanlığı’nın koruma altına aldığı endemik türlerden biri olan ters laleye zarar verenler için uygulanacak para cezası tam 557 bin 212 TL. Laleleri koparan, söken ya da herhangi bir şekilde tahrip edenler bu yüksek para cezasıyla karşı karşıya kalıyor.
Tunceli’deki yetkililer, vatandaşları uyararak bu tür doğal güzelliklerin korunmasının herkesin sorumluluğu olduğunu vurguladı. "Fotoğrafını çekin ama el sürmeyin" çağrısı yapan uzmanlar, doğayı tahrip etmeden keyfini çıkarmanın önemine dikkat çekti.
AĞLAYAN GELİN İLGİ ODAĞI OLDU
Ters laleler, baş aşağı duran çiçek yapısıyla halk arasında ağlayan gelin olarak adlandırılıyor. Genellikle dağlık ve yüksek rakımlı bölgelerde yetişen bu özel bitki, hem estetik görünümü hem de kültürel değeri nedeniyle büyük ilgi görüyor.
Ancak doğaseverlerin bu güzelliği yerinde görmek istemesi, bilinçsiz davranışlarla tehdit oluşturabiliyor. Uzmanlar, ters lalelerin koparılmasının sadece doğaya değil, biyoçeşitliliğe de ciddi zararlar verdiğini vurguluyor.