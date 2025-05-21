e-Devlet'te O Belge Yoksa Dikkat! Ev Kiralarken Bu Detayı Atlayanın Tüm Parası Yanacak

"YETKİ BELGESİNİ ISRARLA SORUN"

Şahin, ev gösteren ya da kapıyı açan kişiye doğrudan "Bu ev size mi ait?", "Yetki belgeniz var mı?", "Kartınızı görebilir miyim?" gibi sorular sorulması gerektiğini söyledi. Şahin, "Bu soruları sormak hakkınız. Elinde belge olan biri zaten rahatlıkla gösterir. Gösteremeyenler ya yetkisizdir ya da dolandırıcı. Paranızı riske atmayın. Gerekirse o kişiyle iletişimi hemen kesin." açıklamasında bulundu.