e-Devlet'te O Belge Yoksa Dikkat! Ev Kiralarken Bu Detayı Atlayanın Tüm Parası Yanacak
Sosyal medyada sahte ev ilanlarıyla yapılan kapora dolandırıcılığı artıyor. Tüketiciler Birliği, evi görmeden para gönderenlerin büyük risk altında olduğunu belirterek yetki belgesi olmayan kişilerle işlem yapılmaması konusunda uyardı.
Kaynak: AA
Yaz aylarında hareketlenen emlak piyasası, dolandırıcıların da iştahını kabarttı. Sosyal medya üzerinden yayılan sahte ilanlarla vatandaşları kandıran kişilere karşı uyarı geldi. Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, konut kiralama ve satış işlemlerinde "kapora dolandırıcılığı"na karşı vatandaşları uyardı.
Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, özellikle yaz aylarında artan gayrimenkul işlemleriyle birlikte dolandırıcılık vakalarının da çoğaldığını belirtti. Şahin’e göre bazı dolandırıcılar, kendilerine ait olmayan evlerin fotoğraflarını internetten alarak sosyal medya platformlarında cazip ilanlarla yayınlıyor.
"EVİ GÖRMEDEN PARAYI GÖNDERMEYİN"
Şahin, sahte ilanlar aracılığıyla konut satışı ya da kiralaması yapılıyormuş gibi davranan kişilerin, tüketicileri aceleye getirip evi görmeden kapora ya da toplu kira bedeli talep ettiğini belirtti. Bu yöntemin dolandırıcılar için oldukça karlı hale geldiğini söyleyen Şahin, "Sosyal medyada paylaşılan konut ilanlarına aldanmayın. Evi görmeden, kişiyi tanımadan asla kapora ya da ödeme yapmayın. Bu tür işlemlerde dolandırılma ihtimali çok yüksek." dedi.
"BELGESİ OLMAYANLARDAN UZAK DURUN"
Gayrimenkul satış ve kiralama işlemlerinin yalnızca Ticaret Bakanlığı’ndan yetki belgesi almış kişiler aracılığıyla yapılması gerektiğini vurgulayan Şahin, vatandaşların işlemi yapacak kişiyi mutlaka sorgulaması gerektiğini söyledi:
"Artık bu işin yetkisi tamamen Ticaret Bakanlığı’nda. Yetki belgesi olmayan kişilerle işlem yaparsanız paranızı kaybedersiniz. Sosyal medya üzerinden dolandırıcıya ulaşmak, onu bulmak neredeyse imkansız. Bu yüzden işlemi yapmadan önce, kişinin Taşınmaz Ticareti Yetki Belgesi (TTBS) olup olmadığını e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz."
"YETKİ BELGESİNİ ISRARLA SORUN"
Şahin, ev gösteren ya da kapıyı açan kişiye doğrudan "Bu ev size mi ait?", "Yetki belgeniz var mı?", "Kartınızı görebilir miyim?" gibi sorular sorulması gerektiğini söyledi. Şahin, "Bu soruları sormak hakkınız. Elinde belge olan biri zaten rahatlıkla gösterir. Gösteremeyenler ya yetkisizdir ya da dolandırıcı. Paranızı riske atmayın. Gerekirse o kişiyle iletişimi hemen kesin." açıklamasında bulundu.
KAPORA DOLANDIRICILIĞINA KARŞI ALINACAK ÖNLEMLER
Evi mutlaka yerinde görün.
İlan sahibinin kimliğini ve yetkisini sorgulayın.
TTBS sistemi üzerinden yetki belgesini kontrol edin.
Sosyal medya ilanlarına temkinli yaklaşın.
Belgesiz kişilerle asla işlem yapmayın.