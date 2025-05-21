Tüm Tapu Sahiplerine 9 Gün Süre Verildi! Hepsi Ödemek Zorunda: Geciken Daha Fazla Ödeyecek

EMLAK VERGİSİ ÖDEMELERİ İKİ TAKSİTTE ALINIYOR

Emlak vergisi, her yıl olduğu gibi bu yıl da iki taksit halinde tahsil ediliyor. İlk ödeme dönemi 1 Mart-31 Mayıs arasında, ikinci taksit dönemi ise 1-30 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek.

EMLAK VERGİSİ NASIL ÖDENİR?

Vatandaşlar, emlak vergisi borçlarını e-Devlet kapısı, e-Belediye sistemi, bankaların internet şubeleri ve Gelir İdaresi Başkanlığı’nın (gib.gov.tr) resmi sitesi üzerinden kredi kartı ya da EFT/Havale yöntemiyle ödeyebiliyor. Aynı zamanda su faturalarıyla birlikte çevre temizlik vergisi de tahsil edilebiliyor.