Tüm Tapu Sahiplerine 9 Gün Süre Verildi! Hepsi Ödemek Zorunda: Geciken Daha Fazla Ödeyecek
Tüm tapu sahipleri için 9 gün süre verildi. 81 ilde bina, arsa ve iş yeri gibi gayrimenkul sahiplerini ilgilendiren emlak vergisinin 1’inci taksit ödemesi için süre daralıyor. Tapu sahiplerinin yılda iki kez ödemek zorunda olduğu vergiyi zamanında ödemeyen daha fazla para ödeyecek.
Kaynak: Haber Merkezi
Türkiye genelindeki tüm gayrimenkul sahiplerini yakından ilgilendiren emlak vergisi ödemelerinde kritik dönemece girildi. Ev, arsa, iş yeri gibi taşınmazı olan vatandaşlar için ilk taksit ödemelerinde son günler yaklaşıyor. Ödemesini geciktiren ise ceza faiziyle karşı karşıya kalacak.
TÜM TAPU SAHİPLERİ ÖDEMEK ZORUNDA
2025 yılına ait emlak vergisinin birinci taksiti için süre daralıyor. Tapu sahiplerinin yılda 2 kez ödemekle yükümlü olduğu verginin ilk taksit dönemi 1 Mart’ta başladı ve 31 Mayıs’ta sona erecek. Vergi mükellefleri, bu tarihe kadar ödeme yapmadıkları takdirde her ay için yüzde 4,5 oranında gecikme faiziyle karşılaşacak. İşte 2025 yılı emlak vergisi ödeme takvimi ve ödeme yöntemleri...
EMLAK VERGİSİ ÖDEMELERİ İKİ TAKSİTTE ALINIYOR
Emlak vergisi, her yıl olduğu gibi bu yıl da iki taksit halinde tahsil ediliyor. İlk ödeme dönemi 1 Mart-31 Mayıs arasında, ikinci taksit dönemi ise 1-30 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek.
EMLAK VERGİSİ NASIL ÖDENİR?
Vatandaşlar, emlak vergisi borçlarını e-Devlet kapısı, e-Belediye sistemi, bankaların internet şubeleri ve Gelir İdaresi Başkanlığı’nın (gib.gov.tr) resmi sitesi üzerinden kredi kartı ya da EFT/Havale yöntemiyle ödeyebiliyor. Aynı zamanda su faturalarıyla birlikte çevre temizlik vergisi de tahsil edilebiliyor.
EMLAK VERGİSİNDEN KİMLER MUAF TUTULUYOR?
Belirli koşulları taşıyan bazı gruplar bu vergiden muaf tutulabiliyor. Geliri olmayan emekliler, engelli bireyler, gaziler ve şehit yakınları, ilgili şartları taşıdıkları takdirde emlak vergisi ödemekten muaf olabiliyor. Ancak muafiyetin uygulanabilmesi için bağlı bulunulan belediyeye başvurulması gerekiyor.
2025’TE VERGİ NE KADAR ARTTI?
2025 yılı için emlak vergilerine yüzde 21,97 oranında zam geldi. Örneğin, geçen yıl 1.000 TL ödeyen bir mükellef bu yıl yaklaşık 1.200 TL ödeme yapacak.
GECİKEN DAHA FAZLA ÖDEYECEK
Ödemelerini zamanında yapmayanlar için aylık yüzde 4,5 gecikme zammı uygulanacak. Bu da vergi borcunun kısa sürede katlanmasına neden olabilecek.