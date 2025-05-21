Japon Devi Türkiye'den Resmen Çekildi! Komili Bakın Kime Satıldı

KİŞİSEL BAKIM ÜRÜNLERİNDE ÜRETİM ARTIK EVYAP'TA

Türkiye’ye bebek bezi, hijyenik ped ve ıslak mendil gibi kişisel bakım ürünleriyle giren Daio Paper, bu ürünlerin üretim ve dağıtım sorumluluğunu bundan böyle Evyap Holding'e bırakmış oldu. Daio yönetimi, bu stratejik adımın küresel yeniden yapılanma sürecinin bir parçası olduğunu belirterek, nakit akışını iyileştirmeyi ve kurumsal değerini artırmayı hedeflediğini duyurdu.