Japon Devi Türkiye'den Resmen Çekildi! Komili Bakın Kime Satıldı
İkinci Dünya Savaşı sonrası Japonya'da kurulan en büyük sanayi kuruluşlarından biri olan Daio Paper, Türkiye'deki faaliyetlerine son verdi. 2020 yılında Ülker Ailesi'ne ait Komili ve diğer hijyen markalarını 26,4 milyon dolara satın alarak Türkiye pazarına giren Japon şirketi, bu varlıkları Evyap Holding’e devretti.
Kaynak: Haber Merkezi
Mart ayında ilk kez gündeme gelen satış süreci, gerekli resmi onayların ardından sonuçlandı. Daio Paper, Türkiye'deki iştiraki Elleair International Turkey’i Evyap Holding'e devrederek üretim faaliyetlerini resmen sonlandırdı. Şirket, bu kararın ardında pandemi süreci, Rusya-Ukrayna Savaşı’nın etkileri ile birlikte Türkiye’deki yüksek enflasyon ve yoğun rekabet ortamının yattığını açıkladı.
KİŞİSEL BAKIM ÜRÜNLERİNDE ÜRETİM ARTIK EVYAP'TA
Türkiye’ye bebek bezi, hijyenik ped ve ıslak mendil gibi kişisel bakım ürünleriyle giren Daio Paper, bu ürünlerin üretim ve dağıtım sorumluluğunu bundan böyle Evyap Holding'e bırakmış oldu. Daio yönetimi, bu stratejik adımın küresel yeniden yapılanma sürecinin bir parçası olduğunu belirterek, nakit akışını iyileştirmeyi ve kurumsal değerini artırmayı hedeflediğini duyurdu.
JAPONYA'NIN DEVİ 15 BİN KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLIYOR
1943 yılında Tokyo’da kurulan Daio Paper, dünya genelinde kağıt üretimi, ambalajlama, kişisel bakım ürünleri, lojistik, ormancılık ve mühendislik gibi alanlarda faaliyet gösteriyor. 4 milyar dolarlık cirosu ve yaklaşık 15 bin çalışanı bulunan şirket, gazete kağıdı, baskı kağıdı, ambalaj kartonu, tek kullanımlık bebek bezi ve ıslak mendil gibi ürünlerin üretiminde önde gelen markalardan biri olarak biliniyor.