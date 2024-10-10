Bankalara Giden Gizli Talimat Ortaya Çıktı: Kredilere Yeni Kısıtlama Geliyor

Ziraat Bankası'nın eski Genel Müdürü Şenol Babuşçu, kamu bankalarına giden gizli talimatı açıkladı. Kredilere yeni kısıtlamalar geliyor.

Kaynak: Haber Merkezi

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Bankalara Giden Gizli Talimat Ortaya Çıktı: Kredilere Yeni Kısıtlama Geliyor - Resim: 1

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 3. Çeyrek Banka Kredileri Eğilim Anketi'ni yayınlayarak bireysel kredilerdeki sıkılaşmanın devam edeceğini duyurdu. Merkez Bankası, bireysel kredi türlerine uygulanan standartlardaki sıkılaşmanın süreceğini belirtti.

Ziraat Bankası'nın eski Genel Müdürü Şenol Babuşçu, kamu bankalarında KOBİ ve ihtiyaç kredileri gibi bazı kredi gruplarında sıkılaştırmalara gidildiğini sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. Bu durum, Türkiye'nin enflasyonla mücadele amacı doğrultusunda harcamaları azaltma çabalarının bir parçası olarak öne çıkıyor.

YENİ DÜZENLEMELER GELİYOR

Türkiye’de bireyler ekonomik zorluklar yaşadığı için kredi kartı kullanımına yönelmiş durumda. Bu da kredi kartı harcamalarının neredeyse 10 trilyon liraya ulaşmasına neden oldu. Ekonomi yöneticileri, bu durumu engellemek için çeşitli önlemler almaya başladı. Babuşçu, kart harcamalarının zirve yaptığını ve yeni düzenlemelerin gündeme gelebileceğini vurguladı.

Kaynak: Haber Merkezi

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Kredi Kredi Kartı Banka Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Şenol Babuşcu
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