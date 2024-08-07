Bakanlıktan Tapu Sahiplerine Kritik Uyarı: 14 Gün Süre Verildi

Tapu sahiplerine uyarı yapıldı. Bakanlık, 14 gün süre vererek o belgesi olmayan tapu sahiplerine uyarıda bulundu. Miras yoluyla sahip olunan ve taahhütname ile başvurulan arazilere yönelik itirazlar durumunda, bu arazilere ait kayıtlar itiraz edilen hisse oranlarına göre geçersiz sayılacak.

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Bakanlıktan Tapu Sahiplerine Kritik Uyarı: 14 Gün Süre Verildi - Resim: 1

Tarım ve Orman Bakanlığı, yaptığı sistem değişiklikleri ile tüm tapu sahiplerinin 14 gün içinde gerekli belgeleri temin etmelerini zorunlu hale getirdi. Yeni düzenlemelerle birlikte Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) hakkında detaylar da ortaya çıktı.

Yapılan değişiklikler, ÇKS'nin kayıt süreçlerini, denetim prosedürlerini ve sistem güncellemelerini kapsıyor. Bu kapsamda, taahhütname altındaki araziler, üretim yılına ait uydu görüntüleri veya tespit komisyonlarının belirlediği yöntemlerle kaydedilecek.

Eğer mirasçılar veya hissedarlar, taahhütname altındaki arazilere üretim yılı içinde itiraz ederlerse, bu itiraz edilen hisse oranlarına karşılık gelen alanların kayıtları iptal edilecek. Ayrıca, miras yoluyla sahip olunan ve taahhütname ile başvurulan arazilere yönelik itirazlar durumunda, bu arazilere ait kayıtlar itiraz edilen hisse oranlarına göre geçersiz sayılacak.

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