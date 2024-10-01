Bakan Işıkhan Duyurdu: Emekli Maaşında Beklenen Haber Sonunda Geldi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2024 yılında emekli olacaklar ile 2025 yılında emekli olacakların aylıkları arasında oluşacak farkla ilgili çalışma yaptıklarını açıkladı.

Kaynak: AA

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Bakan Işıkhan Duyurdu: Emekli Maaşında Beklenen Haber Sonunda Geldi - Resim: 1

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2024 ve 2025 yıllarında emekli olacakların aylıkları arasındaki farklarla ilgili ve çalışma saatleri ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Işıkhan, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile iş birliği içinde olduklarını ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı ile görüşeceklerini belirterek emekli maaşları ile ilgili son noktayı koydu.

Kaynak: AA

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