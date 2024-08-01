Atilla Yeşilada'dan Kritik Uyarı: Sakın Satmayın, Çok Kazandıracak
Atilla Yeşilada, yıl sonu öngörüsünde bulundu. Atilla Yeşilada, yeni yıla işaret ederek o yatırım aracının satılmaması gerektiğini söyledi. Atilla Yeşilada, "Yıl sonuna doğru oldukça güzel kazançlar elde edileceğini düşünüyorum" dedi.
Atilla Yeşilada'dan yıl sonu öngörüsü. Türkiye’nin sevilen ekonomistlerinden Atilla Yeşilada, vatandaşlara uyarıda bulundu. Atilla Yeşilada, değerlendirmelerinde yıl sonuna dikkat çekti ve kazanç sağlayacak yatırım aracını söyledi.
Kaynak: Gerçek Gündem