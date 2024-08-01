Atilla Yeşilada'dan Kritik Uyarı: Sakın Satmayın, Çok Kazandıracak

Atilla Yeşilada, yıl sonu öngörüsünde bulundu. Atilla Yeşilada, yeni yıla işaret ederek o yatırım aracının satılmaması gerektiğini söyledi. Atilla Yeşilada, "Yıl sonuna doğru oldukça güzel kazançlar elde edileceğini düşünüyorum" dedi.

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Atilla Yeşilada'dan Kritik Uyarı: Sakın Satmayın, Çok Kazandıracak - Resim: 1

Atilla Yeşilada'dan yıl sonu öngörüsü. Türkiye’nin sevilen ekonomistlerinden Atilla Yeşilada, vatandaşlara uyarıda bulundu. Atilla Yeşilada, değerlendirmelerinde yıl sonuna dikkat çekti ve kazanç sağlayacak yatırım aracını söyledi.

Kaynak: Gerçek Gündem

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