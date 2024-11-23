81 İlde 53 Binden Fazla ATM Nakit Paraya Yetişemedi! 200 Liralık Banknotlar Gündemdeydi: Aynı Anda Tam Kapasite Çalışsa Bile…

Türkiye’de yaşanan banknot sıkıntısı ATM’lerde günlük dolum hızını artırmıştı. Merkez Bankası 200 TL’nin üzerinde bir banknot basmaktan uzak dururken ATM’ler ile ilgili rakamlar da ortaya çıktı. Banknotlar büyümezken, ‘Türkiye’de kaç ATM var ve kapasitesi kaç lira barındırıyor?’ gibi sorular yanıt buldu.

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81 İlde 53 Binden Fazla ATM Nakit Paraya Yetişemedi! 200 Liralık Banknotlar Gündemdeydi: Aynı Anda Tam Kapasite Çalışsa Bile… - Resim: 1

Artan enflasyon ile en büyük banknot 200 TL’nin alım gücü gerilerken ATM’lerde de yeni bir sorunu doğurmuştu. Ödemeler yetersiz kalınca ATM’lerin kapasitesi zorlanmış, dolum sayısı günde 2’den 3’e yükselmişti. Peki ATM sayısı yeterli mi? Türkiye’de kaç ATM var?

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