81 İlde 53 Binden Fazla ATM Nakit Paraya Yetişemedi! 200 Liralık Banknotlar Gündemdeydi: Aynı Anda Tam Kapasite Çalışsa Bile…

Artan enflasyon ile en büyük banknot 200 TL’nin alım gücü gerilerken ATM’lerde de yeni bir sorunu doğurmuştu. Ödemeler yetersiz kalınca ATM’lerin kapasitesi zorlanmış, dolum sayısı günde 2’den 3’e yükselmişti. Peki ATM sayısı yeterli mi? Türkiye’de kaç ATM var?