7 Bin TL’yi Aşan Ödemelerde Kart Zorunluluğu Devreye Girdi: Uymayanlara Rekor Ceza Geliyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sıkı ekonomi politikaları ile ekonomiyi tutmaya çalışırken, yüksek vergilere halkın yükünü daha da ağırlaştırıyor. Bakanlığın hazırladığı son düzenleme taslağında nakit para ile yapılan alışverişlere bir kısıtlama getirilmeye hazırlandığı belirtildi.

Ekonomist Şenol Babuşçu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda taslak düzenlemeye ilişkin bilgilere yer verirken, uygulamanın yürürlüğe girmesi halinde herkesin 7 bin TL ve üzerindeki harcamalarını kredi ya da banka kartı ile yapmak zorunda kalacağını aktardı.

"Bu taslak düzenleme tebliğ haline gelirse; Artık her kim olursa olsun 7.000,00 TL ve üzeri ödemelerini banka ya da kredi kartı ile ödeme yapmak zorunda kalacak. Örnekten görüleceği üzere Kamu Kurumunda memur olarak çalışan Bay A evine aldığı 20.000 TL'lik buzdolabının ödemesini banka veya kredi kartı aracılığıyla yapmak zorunda. Kamu Kurumunda akademisyen olarak çalışan Bay B evindeki kütüphanesi için aldığı 10.000 TL'lik kitabın ödemesini banka veya kredi kartı aracılığıyla yapmak zorunda kalacak. Bu taslaktan önce, alışverişte iki tarafta vergi mükellefi olursa 7000 TL’nin üzerindeki alışverişler banka veya kredi kartıyla olması gerekiyordu. Bu taslak yayınlanır, tebliğ haline gelirse mükellef olmayanlar da 7000 TL’nin üzerinde alışverişte banka veya kredi kartı kullanacak, aksi halde onlara da özel usülsüzlük cezası kesilecek."

Kaynak: Milliyet